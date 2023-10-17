Ночная атака Shahed: обломки дронов-камикадзе упали на яхт-клуб в Одессе (фото)

По словам главы ОВА Олега Кипера, российские захватчики направили на Одессу 6 барражирующих боеприпасов типа "Shahed-136" с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

В ночь на 17 октября армия РФ предприняла попытку совершить обстрел Одессы. Силами и средствами противовоздушной обороны были сбиты все дроны-камикадзе. В результате уничтожения вражеских дронов обломки их целей упали в районе яхт-клуба, что привело к некоторым разрушениям и повреждениям гражданских объектов. Об этом сообщает глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера и Силы обороны юга Украины.

"Наши силы ПВО уничтожили 6 ударных беспилотников. В Одессе обломки сбитых "шахедов" упали в районе яхт-клуба. Повреждены частные имущества: школа парусного спорта, ангар и несколько гражданских плавсредств", — рассказал чиновник.

К счастью, в результате последней воздушной атаки со стороны России на Одессу не было жертв среди граждан и пострадавших, подчеркнули в местной администрации.

Как уточнили военные, российские захватчики направили на Одессу 6 барражирующих боеприпасов типа "Shahed-136" с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Ударные дроны противника заходили на удар по Одесской области из акватории Черного моря.

"Обломки одного из сбитых БпЛА упали в яхт-клуб Одессы, где разрушены здания школы парусного спорта и ангар хранения имущества, повреждены гражданские частные катера и яхты. Люди не пострадали". — сообщили в Силах обороны.

Также военные показали фото последствий падения обломков вражеских дронов-камикадзе в Одессе.

В Одессе обломки сбитых БПЛА упали в яхт-клуб В Одессе обломки сбитых БПЛА упали в яхт-клуб В Одессе обломки сбитых БПЛА упали в яхт-клуб

Обстрел Одессы 17 октября: что известно

В ночь на 17 октября российские войска атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Отметим, что о начале тревоги в Одесской области в связи с дронами сперва объявили Воздушные силы ВСУ в 02:18. Затем в 02:22 эту информацию подтвердили в ОВА.

По словам Кипера, дроны направились в Белгород-Днестровский район области. Чиновник также попросил не снимать на видео работу сил противовоздушной обороны.

"Жители Белгород-Днестровского района, пожалуйста, находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" — написал глава ОВА Олег Кипер.

Напомним, что СМИ подсчитали количество ракет РФ для ударов по Украине. Подсчеты показали, что Россия за полгода произвела около 600 ракет различных видов и все запустила по Украине. Поэтому для будущих обстрелов новых ракет нет, но есть запасы в арсеналах.