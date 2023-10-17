ВС РФ сбросили четыре авиабомбы КАБ на села в Луганской области, — ОВА

По данным руководства Луганской ОГА, захватчики также обстреливали населенные пункты из артиллерии и минометов.

По населенным пунктам Невское и Новолюбовцы Луганской области враг ударил из авиации, никто не пострадал. Об этом 17 октября сообщил глава Луганской ОГА Артем Лысогор в Facebook.

"Враг попал из авиации по Серебрянскому лесу и территории сел Невское и Новолюбовка. В населенных пунктах взорвались четыре авиационные бомбы КАБ-500. К счастью, пострадавшие отсутствуют", — написал глава Луганской ОГА.

Артем Лысогор отметил, что после двухнедельных атак на Макеевку россияне немного изменили курс и начали штурмовать Стельмаховку и Надежду, но все их пять попыток были отбиты Силами обороны Украины.

По его информации, враг бьет по территории Луганской области из артиллерии и минометов, под обстрелы попали Макеевка, Невское и Белогоровка.

Лысогор также отметил, что пожарные из оккупированной Луганщины уже больше месяца работают на шахте "Суходольская-Восточная", где возник пожар под землей еще 10 сентября.

"Не могут справиться с костром уже больше месяца. Или просто ненужно его потушить", — отметил он.

Ситуация на фронте

По оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 06.00 17 октября 2023 года, за прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновения. В целом враг нанес 10 ракетных и 68 авиационных ударов, осуществил 87 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям Сил обороны и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

Кроме того, в ВСУ рассказали о ночном обстреле ВС РФ. По данным командования, ВС РФ запустили по Украине 6 дронов, одну ракету Х-59, а также две зенитные управляемые ракеты С-300.