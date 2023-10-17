"Агрессивный маневр": китайский истребитель J-10 опасно перехватил самолет Канады (видео)

Два самолета КНР опасно действовали против канадского самолета во время патрулирования вблизи Северной Кореи. В канадских Воздушных силах заявили, что им не понятны действия китайцев.

Истребитель J-10 Народно-освободительной армии Китая агрессивно перехватил канадский патрульный самолет CP-140 Aurora. Об этом сообщает Global News Canada.

"Они стали очень агрессивными и до такой степени, что мы считаем это опасным и непрофессиональным", — сказал генерал-майор Иен Хаддлстон Королевских Воздушных сил Канады.

Журналисты находились на борту самолета Aurora, когда китайский истребитель пошел на перехват. Самолет действовал в рамках операции NEON — обеспечение соблюдения санкций против Северной Кореи, в частности предотвратить незаконные поставки нефти. В Канаде назвали китайские действия неожиданными и ненужными в контексте выполнения миссии.

Отмечается, что во время восьмичасовой миссии по меньшей мере два разных китайских самолета пытались мешать канадскому патрульному самолету. Они приближались к канадскому самолету на расстояние около 5 метров. J-10 имел на подвесках ракет класса "воздух-воздух", агрессивно летал в разные стороны в непосредственной близости от канадского самолета.

"Я обеспокоен, когда они так делают. Существует повышенный риск таких взаимодействий, и мы хотели бы избегать их, насколько это возможно. Мы фиксируем такие случаи по всей цепочке вместе с собранными нами доказательствами, а затем позволяем нашим дипломатическим учреждениям приобщиться к делу", — сказал Хаддлстон.

Кроме этого китайский самолет выстреливал ловушки вскоре после того, как CP-140 Aurora потерял связь с командованием из-за сбоя систем. Сначала истребитель запустил сигнальные ракеты возле крыла канадского самолета, что не представляло особой угрозы, но потом были запущены сигнальные ракеты с передней части самолета. Такой акт в Канаде назвали очень опасным. Хаддлстон подчеркнул, что они не действовали против Китая, они выполняли резолюцию ООН, поэтому неизвестно, почему НОАК так агрессивно действовали. Канадский экипаж рассказывал китайским, что они делают, и какова их миссия.

Напомним, 17 октября СМИ писали, что РФ ищет союзников для создания антизападного блока, в частности с Китаем и Ираном.

16 октября эксперты заявляли, что Китай поставляет в РФ беспилотники, сотрудничество углубляется.