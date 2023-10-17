Пропагандистка из РФ предложила захватить всю Украину, а детей – "перепрошить" (видео)

По словам сотрудницы российских госСМИ Марьяны Наумовой, украинским детям, потерявшим родителей, нужно предложить "какие-то плюшки" и возможности "развития в русском мире". Иначе через несколько лет появятся новые люди с враждой на генетическом уровне.

На днях в эфире пропагандистского радио "Спутник" сотрудница "Первого канала" РФ Марьяна Наумова высказалась о том, что российская армия уже убила в Украине очень много людей, из-за чего жители Украины не будут относиться к РФ и россиянам хорошо. На слова сотрудницы российских СМИ обратил внимание украинский журналист Денис Казанский.

Казанский, приводя слова Наумовой, сказал, что выход из положения она видит в том, чтобы захватить и оставшуюся Украину (Киев сохраняет контроль над 83% территории Украины).

"Хорошо, у этих погибших есть семьи, есть сотни тысяч, миллионы детей, который погибли от рук нашей армии. И если эти дети останутся под контролем существующего режима Украины, если там будет орудовать НАТО, всякие западные советники, то через несколько лет будут новые люди с враждой на генетическом уровне расти", — заявила пропагандистка.

Она добавила, что "начатое нужно доводить до конца" и много лет работать с детьми — "предлагать им какие-то плюшки" и возможности "развития в русском мире, перепрошивать их так сказать".

Но все же она не уверена, что подобная задача по силам ВС РФ.

Российская пропагандистка — о том, как "перевоспитать" украинских детей, чтобы они полюбили государство, которое оставило их без родителей. Смотреть с 1:10

Напомним, что, по оценкам ISW, Путин пытается снизить ожидания россиян от ВС РФ, чтобы скрыть военные неудачи и просчеты под Авдеевкой.

Также сообщалось, что военное руководство РФ делится только 10% информации о войне. СМИ РФ и военкорам запрещено освещать боевые действия в Украине в неприглядном свете.