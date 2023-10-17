Наступление в Запорожской области: ВСУ в 200-300 метрах от позиций оккупантов в Вербовом, — ISW (карта)

По данным аналитиков, наступательные операции ВСУ продолжаются на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, украинские защитники продвигаются на западных и северо-западных окраинах Авдеевки и Вербового.

Накануне, 16 октября, Силы обороны продолжали наступательные операции в районе Бахмута и западной части Запорожской области. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 16 октября.

Американские аналитики ссылаются на данные Генштаба ВСУ, который сообщил о продолжении наступательных операций ВСУ на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Российские же источники, о которых упоминают аналитики, отмечают продвижение ВСУ на западных и северо-западных окраинах Авдеевки и Вербового.

"Российские источники утверждают, что украинские силы находятся в 200-300 метрах от российских позиций на западе от Вербового", — говорится в публикации ISW.

Карта боевых действий в районе Вербового

Российские источники также ссылаются на то, что ВСУ проводили наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная, но без успехов. Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ отразили атаки Украины в районе Синьковки, Ивановки, Новоегоровки, Маковки, Дибровы (7 км от Кременной) и Серебрянского лесничества.

Российские военкоры отмечают, что украинские силы время от времени проводят безуспешные атаки в районе Кременной.

Украинский военный аналитик Петр Черник сообщил, что российские войска сосредоточили 100 тысяч человек в направлении Купянска-Лимана, чтобы отвлечь силы ВСУ от наступления на Бахмут. По его словам, ВС РФ могут достичь определенного успеха на упомянутом направлении, но им понадобится значительно больше сил, чтобы захватить территорию.

"На Запорожском направлении наши защитники не допустили потерь позиций юго-западнее Новоданиловки, Работино и западнее Вербового Запорожской области", — говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Напомним, что, по словам командира Третьей штурмовой бригады Андрея Билецкого, оккупанты потеряли возможности для контрнаступления на юге Бахмута.

Также сообщалось, что ВС РФ увеличили интенсивность авиаударов и артиллерийских атак в районе Авдеевки.