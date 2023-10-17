У оккупантов полностью потеряны возможности для контрнаступления на юге Бахмута, — Билецкий

По словам военного Андрея Билецкого, ВСУ находится в удобной оборонительной позиции — контролируют железнодорожные пути и имеют возможности спокойно отражать любые атаки.

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Командир Третьей штурмовой бригады, инициатор создания "Азова", бывший депутат Верховной Рады Андрей Билецкий заявляет, что ВСУ выгодное оборонительное положение к югу от города Бахмут, что обеспечивает эффективное отражение возможных атак противника. Об этом Билецкий рассказал в интервью "Украинской правде".

По вопросу о том, ухудшилась ли логистика врага после потери контроля над железнодорожными путями в Андреевке, Андрей Билецкий в частности дал следующий ответ.

"Я бы сказал так: не логистика ухудшилась — у них на юге Бахмута полностью потеряны любые возможности для контрнаступления. Пока что. Теперь мы находимся в удобной оборонительной позиции, мы контролируем железнодорожные пути, мы там стоим и имеем возможности спокойно отражать любые атаки. То есть повторение этого похода, условно говоря, на Константиновку — Дружковку в ближайшей конфигурации невозможно".

Напомним, 17 октября сообщалось, что в разведке Британии оценили возможность оккупации Авдеевки. Аналитики отметили, что это одна из крупнейших наступательных операций противника с января. ВСУ продолжают оборонять город.

СМИ со ссылкой на источники в ВС РФ информировали, что российские командиры используют бойцов "Шторм-Z" как "пушечное мясо". Журналисты отмечали, что отряды "Шторм-Z" отправляют на самые уязвимые участки фронта, где те несут потери.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявлял, что "Шторм-Z" — это "реплика" на ЧВК "Вагнер", сформированная из людей "с заниженным уровнем страха".