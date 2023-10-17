В окупантів повністю втрачено можливості для контрнаступу на півдні Бахмута, — Білецький

За словами військового Андрія Білецького, ЗСУ перебувають у зручній оборонній позиції — контролюють залізничні колії та мають можливості спокійно відбивати будь-які атаки.

Related video

Командир Третьої штурмової бригади, ініціатор створення "Азова", колишній депутат Верховної Ради Андрій Білецький заявляє, що ЗСУ мають вигідне оборонне положення на південь від міста Бахмут, що забезпечує ефективне відбиття можливих атак супротивника. Про це Білецький розповів в інтерв'ю "Українській правді".

Щодо питання про те, чи погіршилася логістика ворога після втрати контролю над залізничними коліями в Андріївці, Андрій Білецький зокрема дав таку відповідь.

"Я б сказав так: не логістика погіршилася — у них на півдні Бахмута повністю втрачено будь-які можливості для контрнаступу. Поки що. Тепер ми перебуваємо в зручній оборонній позиції, ми контролюємо залізничні колії, ми там стоїмо і маємо можливості спокійно відбивати будь-які атаки. Тобто повторення цього походу, умовно кажучи, на Костянтинівку — Дружківку в найближчій конфігурації неможливе".

Нагадаємо, 17 жовтня повідомлялося, що в розвідці Британії оцінили можливість окупації Авдіївки. Аналітики зазначили, що це одна з найбільших наступальних операцій противника з січня. ЗСУ продовжують обороняти місто.

ЗМІ з посиланням на джерела у ЗС РФ інформували, що російські командири використовують бійців "Шторм-Z" як "гарматне м'ясо". Журналісти зазначали, що загони "Шторм-Z" відправляють на найвразливіші ділянки фронту, де ті зазнають втрат.

Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявляв, що "Шторм-Z" — це "репліка" на ПВК "Вагнер", сформована з людей "із заниженим рівнем страху".