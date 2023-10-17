"Яркая проблема": в РФ заявили, что более половины раненых военных остались без конечностей

По словам российского замминистра Алексея Вовченко, процент людей с ампутацией действительно большой. В 80% случаев речь идет о нижних конечностях.

Российские оккупанты продолжают нести колоссальные потери в Украине и чаще всего это заканчивается ампутацией конечностей. Об этом рассказал замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко, передает "Интерфакс" 17 октября.

По его словам, более половины российских оккупантов, которые проходят медико-социальную экспертизу, прошли через ампутацию. В 80% случаев речь идет именно о нижних конечностях.

"Мы в еженедельном режиме мониторим сроки и рекомендации по всем и в отношении участников специальной военной операции (официально название войны в РФ, — ред.). Признаны инвалидами с ампутацией конечностей порядка 54% от всех освидетельствованных. Это такая яркая проблема, это много. У нас среди гражданских инвалидов такого процента с ампутацией нет", — рассказывает Алексей Вовченко.

К слову, в ГУР ранее отмечали, какое отношения у России к своим гражданам. Случалось, что раненых пленных не хотели забирать даже по инициативе Украины.

Представитель разведки Андрей Юсов отметил, что в Украине жизнь человека крайне ценится. Речь идет как про обычных граждан, так и про военных, которые ежедневно рискуют собой.

"К сожалению, с противоположной стороны такой активности и желания не наблюдается. И во многих случаях, даже когда в одностороннем порядке Украина инициировала передачу тяжелобольных или тяжелораненых пленных оккупантов, то далеко не весь список Россия забирала. Даже такие есть зафиксированные случаи", — рассказали в ГУР.

Напомним, 1 августа сообщалось, что от 20 до 50 тысяч украинцев могли потерять конечности с начала войны. Военные хирурги заявляют, что западная военная медицина не сталкивалась с таким масштабом травм со времен Второй мировой войны.