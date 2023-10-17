"Найдены обломки": удар по Бердянску нанесли кассетными ATACMS, — OSINT-аналитик (фото)

На аэродроме в оккупированном городе Запорожской области, вероятно, найдены обломки кассетной части М74 от ракеты ATACMS, отмечает аналитик.

В ночь на 17 октября во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели взрывы. Был атакован аэродром, который использовали ВС РФ. Теперь в российских телеграм-каналах публикуют фото кассетной части М74 от ракеты ATACMS. Об этом сообщается в телеграм-канале "Mortis Æterna / OSINT-война соловьиной".

Обломок сработавшего суббоеприпаса М74

Среди российских источников, опубликовавших фото с возможными обломками кассетного суббоеприпаса от ракеты ATACMS, был, в частности, и паблик "Военный осведомитель".

Отметим, россияне жаловались, что в ночь с 16 на 17 октября Силы обороны Украины нанесли удары по их аэродромам в Бердянске и Луганске. Позже Силы спецопераций (ССО) ВСУ сообщили, что в результате атак были поражены сразу 9 вертолетов, склад боеприпасов и другие объекты.

Что известно об ATACMS с кассетной боевой частью

Соединенные Штаты имеют несколько типов ракет ATACMS. Среди них есть 4 типа с кассетной боевой частью:

Block I;

Block IA;

Block II;

Block IIA.

Типы кассетных боевых частей ATACMS

В первых двух вариантах используются суббоеприпасы М74. Если сравнить боевую часть на фото врага, и с визуализацией ATACMS, то визуально они похожи. Одна такая ракета имеет 250-300 суббоеприпасов. Ее максимальная дальность составляет 300 км.

Фотография оккупантов с места прилета в Бердянске Фото суббоеприпаса М74 в каталоге

Особенностью кассетного боеприпаса является то, что на финальном этапе полета основная ракета выпускает десятки суббоеприпасов для увеличения радиуса поражения. Возможно, благодаря этому и удалось поразить сразу 9 вертолетов врага.

Также среди вариантов того, что показали оккупанты, есть шрапнель ШОАБ-0.5 от авиабомбы РБК-500 советского производства.

ШОАБ-0.5

На данный момент официального подтверждения наличия ракет ATACMS у Сил обороны Украины нет. Вести огонь такими боеприпасами могут западные РСЗО HIMARS, M270, LRU и MARS II. Все они есть в арсенале ВСУ.

Напомним, 22 сентября журналисты писали, что вопрос поставки ракет ATACMS для Украины решен.

Фокус разбирался, какими ракетами ударили по аэродромам РФ в Бердянске и Луганске.