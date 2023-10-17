MGM-140B. Что известно об ATACMS с кассетной боеголовкой и куда теперь добьют ВСУ (видео, карты)

OSINT-аналитики утверждают, что Украина ударила по аэродрому в Бердянске ракетой ATACMS с кассетной боевой частью. Они особенно эффективны, так как содержат в себе от 300 до 900 суббоеприпасов, которые расстреливаются над землей, чтобы увеличить радиус поражения.

Ночной удар Украины по российским аэродромам во временно оккупированном Бердянске и Луганске был успешным. По данным Сил спецопераций, поражено было сразу 9 вертолетов врага. В РФ опубликовали осколки суббоеприпасов, которые визуально очень похожи на M74 от боеприпаса MGM-140B. Фокус разобрался, что это за оружие, и какие возможности оно предоставляет ВСУ.

Удар по Бердянску и Луганску — чем атаковали ВСУ

В ночь с 16 на 17 октября во временно оккупированном Бердянске и Луганске нанесли удар по российским аэродромам. По данным Сил спецопераций, было поражено 9 вертолетов и склад боеприпасов. Операцию назвали Dragonfly. Позже оккупанты начали публиковать фотографии суббоеприпасов, которые похожи на M74. Они являются составной частью ракеты ATACMS Block 1 и Block 1A.

Обломки, которые похожи на суббоеприпасы М74

Что известно о кассетном ATACMS MGM-140B

ATACMS — это баллистическая ракета, которая запускается из западных реактивных систем залпового огня: M270, HIMARS, LRU или MARS II. Все они есть на вооружении украинской армии. Кассетные боеприпасы ATACMS Block 1 или Block 1A обозначаются М39 и М39А1 соответственно.

Типы кассетных боеприпасов ATACMS с кассетной боевой частью

Характеристики ракет отличаются друг от друга. M39 имеет:

дальность стрельбы — от 25 до 165 км;

количество суббоеприпасов — 900;

система наведения — инерционная;

количество изготовленных ракет — 1650.

Если Украине передали ракеты M39A1, они же Block 1A, то они имеют следующие характеристики:

дальность поражения — от 70 до 300 км;

количество суббоеприпасов — 300;

система наведения — GPS и инерционная;

количество изготовленных ракет — 650.

Благодаря уменьшению количества суббоеприпасов дальность поражения выросла должно вдвое.

Типы кассетных боеприпасов. Слева внизу те, которые могли передать Украине

Как работают кассетные ATACMS

Особенностью баллистических ракет с кассетной боевой частью является то, что на финальном этапе полета ракета начинает вращаться вокруг своей оси. Поэтому выстреливаются суббоеприпасы М74, которые увеличивают радиус поражения. При этом можно корректировать насколько большим будет радиус поражения. Для этого устанавливается высота сброса суббоеприпасов.

Суббоеприпас M74 имеет сферический осколочно-фугасный заряд асимметричного вида. Он также позволяет вращаться в воздухе до поражения цели. М74 срабатывает при 2400 оборотах в минуту. Таким образом сотни суббоеприпасов почти одновременно взрываются на земле.

Схематическое изображение ракеты M39, и из чего состоит суббоеприпас М74

На какое расстояние достанет ATACMS в варианте 300 км

Официально в Минобороны или ВСУ не подтверждали получение ракет ATACMS. Президент Владимир Зеленский лишь намекнул, что он благодарит партнеров за эффективное оружие. Однако все же если ВСУ теперь имеют M39A1, то радиуса поражения достаточно, чтобы покрыть всю территорию Украины, включая оккупированный Крым и Крымский мост, потому что максимальный радиус составляет 300 км.