Есть результаты в уничтожении логистики и баз РФ: Зеленский провел заседание Ставки (видео)

На заседании, кроме ситуации на фронте, обсуждалась и защита берегов Черного моря и Дунайского региона, а также вопросы международной политики.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Обсудили ситуацию на фронте и поддержку со стороны партнеров. Об этом сообщил Зеленский в видео-обращении.

Во время заседания президент выразил благодарность воинам, которые держат оборону на Востоке, где наступают оккупанты.

Удары по тылу россиян и продвижение ВСУ: детали

"Спасибо каждому воину, каждой нашей бригаде, которые крепко держат позиции. Авдеевка, Бахмутское направление, Марьинка, Шахтерское направление. И Купянск, и Запорожское направление. Молодцы, ребята", — подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский вспомнил об украинских военных, которые уничтожают логистику и базы оккупантов.

"Есть результаты. Я благодарю некоторых наших партнеров — эффективное оружие, как мы и договаривались", — добавляет глава государства.

Также Зеленский сообщил о продвижении украинских войск вперед, в результате штурмовых действий военных.

"Ежедневно, еженедельно Украина именно нуждается в таких результатах. Ежедневно, еженедельно надо сохранять инициативу. Я благодарю всех, кто именно так действует — каждый пройденный километр, каждая преодоленная линия обороны оккупанта — все это имеет значение. Постоянство наших результатов — это постоянство поддержки Украины миром", — отмечает президент.

"Наш ответ — это наша сила": что еще обсудили во время Ставки

Также на Ставке Зеленский заслушал доклад по защите берегов Черного моря, Дунайского региона, защиты портов.

Отдельно была обсуждена международная политика.

"Вызовов много. Но какими бы ни были угрозы, наш ответ — это наша сила. Наше единство. Защищать Украину и государственные интересы, быть в обороне или с обороной. Помогать. Заботиться о тех, кто рядом. Найти свое место в совместной работе народа — это важно", — добавил Зеленский.

Напомним, в своем вечернем обращении 15 октября Владимир Зеленский сообщил, что с приближением зимы увеличится количество российских ударов.