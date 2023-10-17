Є результати в знищенні логістики та баз РФ: Зеленський провів засідання Ставки (відео)

На засіданні, окрім ситуації на фронті, обговорювали й захист берегів Чорного моря і Дунайського регіону, а також питання міжнародної політики.

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Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Обговорили ситуацію на фронті й підтримку з боку партнерів. Про це повідомив Зеленський у відеозверненні.

Під час засідання президент висловив подяку воїнам, які тримають оборону на Сході, де наступають окупанти.

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"Дякую кожному воїну, кожній нашій бригаді, які міцно тримають позиції. Авдіївка, Бахмутський напрямок, Марʼїнка, Шахтарський напрямок. І Купʼянськ, і Запорізький напрямок. Молодці, хлопці", — наголосив президент.

Зокрема, Зеленський згадав про українських військових, які знищують логістику та бази окупантів.

"Є результати. Я дякую деяким нашим партнерам — ефективна зброя, як ми й домовлялися", — додає глава держави.

Також Зеленський повідомив про просування українських військ уперед внаслідок штурмових дій військових.

"Щодня, щотижня Україна саме потребує таких результатів. Щодня, щотижня треба зберігати ініціативу. Я дякую всім, хто саме так діє: кожен пройдений кілометр, кожна подолана лінія оборони окупанта — усе це має значення. Постійність наших результатів — це постійність підтримки України світом", — наголошує президент.

"Наша відповідь — це наша сила": що ще обговорили під час Ставки

Також на Ставці Зеленський заслухав доповідь щодо захисту берегів Чорного моря, Дунайського регіону, захисту портів.

Окремо було обговорено міжнародну політику.

"Викликів багато. Але хоч би якими були загрози, наша відповідь — це наша сила. Наша єдність. Захищати Україну й державні інтереси, бути в обороні чи з обороною. Допомагати. Дбати про тих, хто поряд. Знайти своє місце в спільній роботі народу — це важливо", — додав Зеленський.

Нагадаємо, у своєму вечірньому зверненні 15 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що з наближенням зими збільшиться кількість російських ударів.