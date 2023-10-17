"Отрабатывает прямо по ним": боеприпасы РФ "добили" свои же вертолеты в Бердянске (видео)

Новые кадры с пораженного аэродрома свидетельствуют, что над ликвидацией вражеской техники могли поработать не только Силы обороны. В сеть "утекло" видео, на котором оккупанты комментируют работу своего же БК.

Российские военные вертолеты, которые подверглись удару Сил обороны в Бердянске, могли "добить" детонирующие боекомплекты ВС РФ. Соответствующими кадрами с места событий 17 октября поделились в украинском телеграмм-канале monitor.

"Кадры взрывов на аэродроме Бердянска. Судя по комментариям, российское БК дополнительно отработало по вертолетам", — говорится в публикации.

Временно оккупированный город Бердянск в Запорожской области на карте Фото: DeepStateMAP

На видео голос за кадром комментирует свист, предполагая, что "вот это уже БК пошел". Впоследствии раздаются несколько взрывов и виднеются вспышки в районе вертолетов, охваченных огнем.

"Ничего себе! Туда отрабатывает БК, прямо по ним", — говорит еще один человек за кадром.

Российский пропагандистский канал "Военный Осведомитель" также опубликовал кадры пожара и взрывов с аэродрома в Бердянске.

"Очевидно, что видео было снято одним из российских солдат и затем утекло в руки ВСУ", — отметили пропагандисты.

Пост в российском провоенном телеграм-канале Фото: Скриншот

Удары по Бердянску и Луганску: что уже известно

Ночью на 17 октября в Бердянске и Луганске прогремели взрывы. Позже в Генштабе ВСУ подтвердили, что Силам обороны удалось уничтожить два вражеских вертолета, а также склад боеприпасов и артиллерийское средство ВС РФ.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что поражение российских вертолетов — это "хорошо для нас", ведь такая техника постоянно работает на передовой.

Впоследствии в Силах специальных операций ВСУ обновили данные по количеству пораженных вертолетов, подтвердив уничтожение всего девяти единиц. Пресс-служба проинформировала, что склад боеприпасов в Бердянске детонировал до 4 утра, а в Луганске детонация продолжалась до 11 утра.

Российские пропагандисты заявили, что удары по вертолетам были осуществлены с помощью ракет ATACMS.