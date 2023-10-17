"Новый раздел войны начат": в ОП заявили, что в России не осталось безопасных мест

В ОП отметили, что несмотря на попытки России удержать захваченные территории Украины, ей это не удастся. Теперь Россия не имеет никаких шансов сохранить юг Украины, Крым и Черноморский флот.

Война России и Украины вышла на новый уровень, из-за чего у ВС РФ больше не осталось безопасных мест на территории нашей страны. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в своем Telegram.

"Новый раздел этой войны (не)официально начат. Сколько не записывай в "Конституцию России" оккупированные территории, чтобы "сохранить наследство" под риском дворцовых переворотов, в конце концов Москве придется признать условия на земле, которые сложились. Для российских войск больше нет безопасных мест в пределах... международно признанных границ Украины", — написал он.

Михаил Подоляк добавил, что из-за этого у россии нет шанса сохранить за собой Юг, Крым и Черноморский флот.

"Часы уже пошли в обратном направлении. Нефтегазовая игла еще оттягивает конец. Но он уже давно стал неизбежным", — резюмировал Подоляк.

Украина тайно получила и впервые использовала ATACMS

17 октября, ВСУ нанесли удары по аэродромам россиян на временно оккупированной территории в Луганске и Бердянске. В результате атаки было уничтожено 9 российских вертолетов, установка системы ПВО, склад боеприпасов.

В российских пабликах начали распространять информацию, что Силы обороны применили дальнобойные ракеты ATACMS для удара по аэродромам в оккупированных Бердянске и Луганске. Россияне отмечали, что это был "один из самых серьезных ударов за все время" войны РФ против Украины.

Впоследствии OSINT-аналитики подтвердили использование ATACMS в Бердянске. Ракета, которой атаковали местный аэродром, 1996 года выпуска и является самой старой из возможных версий.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила ATACMS от США.