ВСУ проломили оборону РФ и продвинулись в районе Вербового, — Штупун

Силы обороны не допустили потери позиций вблизи Новоданиловки и Роботино на Запорожье, а также продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Силы обороны Украины смогли проломить оборону российских оккупантов на юге и имеют продвижение на участке фронта в районе Вербового Запорожской области. Об этом в эфире телемарафона 17 октября сообщил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, полковник Александр Штупун.

"Украинские военные не допустили потери позиций юго-западнее Новоданиловки и Роботино на Запорожье, а также продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. В частности, Силы обороны имеют частичный успех в районе к западу от Вербового и продвинулись на расстояние около километра", — сообщил Штупун.

Он добавил, что командование ВС РФ продолжает бросать вперед пехоту, среди которых подразделения "Шторм" и "Шторм Z". Но Силы обороны не дают им даже встать, из-за чего те постоянно вынуждены только "ползать".

Относительно ситуации вокруг Авдеевского террикона, Штупун отметил, что украинские войска продолжают оборону в том районе.

Фото: АрміяInform

"Террикон важен тем, что это — господствующая высота на том направлении, то есть с нее все хорошо видно, хорошо простреливается, поэтому она важна", — отметил спикер.

Напомним, что под Авдеевкой колонна российской техники при поддержке пехоты пыталась прорвать рубежи украинских военных. Однако не смогла достичь цели и была уничтожена.

Ранее сообщалось, что 17 октября в Military Media Center рассказали о потерях ВС РФ во время штурма Авдеевки. В течение семи дней, с 10 по 16 октября, было уничтожено около 5500 военных РФ, 4 танковых батальона, 7 мотострелковых батальонов, 11 артиллерийских дивизионов и четверть эскадрильи самолетов.