Поставки на $6 млн: в Латвии завели дело против компании, продававшей оборудование ВС РФ

Латвийские правоохранители провели обыски на пяти объектах поставщика. Было изъято большое количество носителей информации и документов.

В Латвии возбудили дело против рижской компании, которая продавала оборудование для российской армии. Об этом 16 октября сообщили на сайте Службы государственной безопасности Латвии.

Сообщается, что правоохранители провели обыски на пяти объектах поставщика. Было изъято большое количество носителей информации и документов, а также образцы продукции компании. Также на счетах, связанных с поставщиком, были обнаружены денежные средства на сумму более полумиллиона евро. Возбуждено уголовное дело по статье о передаче имущества стороне, участвующей в вооруженном конфликте за пределами Латвии.

Еще раньше, 3 октября, на сайте "Полигон" вышло расследование об Arta-F, в котором говорится, что компания поставила в РФ продукции по меньшей мере на 6 млн долларов.

"Компания Arta-F отлично заработала на войне. Судя по финансовой отчетности, в 2022-м году ее чистая прибыль достигла почти 1 млн евро", — сказано в материале.

Прибыль компании Arta-F Фото: Коммерческий реестр Латвии

Напомним, что аналитики 19 сентября сообщили, что компания из Латвии поставляла чипы российским разработчикам "Искандеров" и "ТОРов". Так, фирма Lesta-M была ключевым импортером микроэлектроники в Россию с начала российского полномасштабного вторжения в Украину.

Также сообщалось, что под Лиманом погиб латвийский доброволец. Информация о гибели добровольца поступила от посольства Украины, уточнили в МВД Латвии. Военный погиб от удара беспилотника.