"Чтобы ушел под воду": эксперт рассказал, сколько нужно ATACMS для уничтожения Крымского моста

По словам Петра Черника, для незаконного сооружения на оккупированном полуострове нужен исключительно массированный удар, ведь минимальные повреждения россияне научились быстро исправлять.

Украина получила от Соединенных Штатов Америки дальнобойные ракеты ATACMS, однако нет понимания того, хватит ли их, чтобы полностью разрушить Крымский мост. Об этом рассказал военный эксперт Петр Черник в эфире телемарафона 18 октября.

По его словам, первое применение западного вооружения украинскими военными показало эффективный результат. Кассетные боеприпасы высекают все на своем пути.

В результате минимум 9 вражеских вертолетов во временно оккупированном Бердянске были уничтожены.

В то же время важно понимать, сколько таких ракет нам предоставили американские союзники.

"Но есть нюанс — сколько этих ракет нам предоставили. Если это десяток-другой — это конечно хорошо. Но ход войны они не переломят. Для того чтобы по настоящему с помощью этих ракет переломить ход войны, нужны несколько сотен, а желательно добрая тысяча", — заявил Петр Черник.

Если речь идет про Крымский мост, то здесь нужны большие массированные ракетные удары. Только после этого он может пойти под воду, так как его длина составляет 18 километров. В случае падения одной секции — россияне быстро справятся с проблемой, как это уже было ранее.

"Поэтому надо, чтобы он ушел под воду на несколько десятков, а желательно на несколько сотен метров. И только в комплектации ракеты М57 или М 57а1, если ударить по опорам, то это все уйдет под воду. И самое главное, ВСУ возьмут под огневой контроль ремонтные бригады, чтобы туда никто не смог подплыть, подлететь", — продолжил Петр Черник.

Отдельно военный эксперт отметил, что даже удары по аэродромам на оккупированных территориях и других объектах противника являются плохой новостью для России. Они будут вынуждены провести очередную передислокацию техники.

Напомним, 18 октября аналитик рассказал, как изменится ситуация на фронте после того, как США отправили в Украину ракеты ATACMS. По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, Украина будет наносить больше ударов по объектам в тылу врага. Это вынудит Россию пересматривать свою тактику и искать другие аэродромы для базирования своей авиации.