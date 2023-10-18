18 "прилетов" и большие потери: Силы обороны атаковали военный лагерь в Курской области (видео)

Собеседники в СБУ отметили, что на момент проведения операции на территории объекта размещались до 3 тысяч военнослужащих и около 80 единиц боевой техники.

Вооруженные силы Украины нанесли удары по военному лагерю близ аэродрома "Халино", что в Курской области России. Об этом 18 октября сообщили Фокусу источники в Службе безопасности Украины (СБУ).

Инцидент имел место в районе деревни Постоялые Дворы. По данным спецслужб, здесь размещались около 3-х тысяч военных и 80 единиц техники Вооруженных сил России.

В СБУ отметили, что всего нанесли 18 ударов, количество жертв уточняется.

На момент публикации материала пресс-центр СБУ официально не комментировал атаку БПЛА на военный лагерь ВС РФ в Курской области.

Обстрел Курской области

Отметим, что утром 18 октября в Минобороны РФ заявили о перехвате якобы 28 дронов над территорией Белгородской, Курской областей, а также акваторией Черного моря.

Позже губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что регион якобы атаковали 10 дронов, шесть их них якобы удалось перехватить с помощью систем противовоздушной обороны, а остальные якобы подавили средствами РЭБ.