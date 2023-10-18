Удар по аэродрому в Бедрянске: появились спутниковые снимки последствий атаки (фото)

В результате удара уничтожено не менее 5 вертолетов в Бердянске, возгорание зафиксировали даже на сервисе НАСА по отслеживанию пожаров. Это было первое применение ракет ATACMS украинской армией.

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Украинская армия ударила по российским авиабазам в Бердянске и Луганске, которые находятся во временной оккупации. Теперь в сети появились спутниковые снимки последствий ударов в Бердянске. Их опубликовал профессор Токийского университета Хиденори Ватанаве в Х (ранее Twitter).

В результате удара баллистическими ракетами ATACMS Генштаб отрапортовал об уничтожении 6 вертолетов российских войск. Спутниковые снимки зафиксировали пять пораженных целей на месте ударов. Фото были сделаны 17 октября 2023 года, на следующий день после удара. Сейчас они доступны в низком разрешении, но OSINT-аналитики уже подсчитали, что было уничтожено 5 вертолетов на базе оккупантов в Бердянске.

Место "прилетов" по аэродрому в Бердянске

Также пожар зафиксирован через сервис NASA FIRMS, который регистрирует с помощью спутников пожары на Земле. На аэродроме в Бердянске заметно по меньшей мере три места, где был пожар.

Возгорание на Бердянском аэродроме на сервисе FIRMS Фото: NASA

ATACMS атаковал российский аэродром в Бердянске

В ночь с 16 на 17 октября Украина ударила по российским аэродромам в Бердянске и Луганске. На месте удара оккупанты нашли обломки ракет ATACMS с кассетной боевой частью. По данным Сил спецопераций, было уничтожено 9 российских вертолетов. Операция получила название Dragonfly.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила кассетные ракеты ATACMS. Он поблагодарил США за выполнение договоренностей. Позже главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный опубликовал видео пуска ATACMS по российским оккупантам. По данным NYT, Украина получила партию из 20 ракет в версии Block 1. Она имеет дальность в 165 км и 950 суббоеприпасов. На финальной стадии полета ракета начинает быстро вращаться со скоростью 2400 оборотов в минуту. Радиус поражения можно менять, путем установки высоты, на которой выстреливаются суббоеприпасы.