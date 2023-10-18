Ударный кулак Сил самообороны: Япония приобретет дополнительные танки и артиллерию

В следующем году японские Силы самообороны получат дополнительную технику из-за изменения планов в доктрине по обороне.

Министерство обороны Японии выделяет 212,8 млн долларов на приобретение 10 танков Type 10 и 16 САУ Type 19 в следующем году. Об этом сообщает информагентство Janes.

Силы самообороны Японии планируют в 2024 году приобрести новую технику: танки Type 10 и самоходные артустановки Type 19, сообщил журналистам представитель. Машины не будут отличаться от тех, что уже в эксплуатации. Также пока нет планов по модернизации танков или артустановок.

Type 10 — это японский основной боевой танк 4 поколения. Его разработала компания Mitsubishi Heavy Industries. Машину создали для замены уже устаревших танков Type 74 и Type 90. Производство новых машин началось в 2010 году с поступлением в Силы самообороны в 2012 году. Особенностью Type 10 является модульная система керамической брони, которая выступает для защиты от ПТРК и гранатометов. Благодаря этому базовый вес составляет 40 тонн, а с дополнительным бронированием 48 тонн.

Тип 10 танк

САУ Type 19 — это 155-мм артиллерия, которую разработала Japan Steel Works. В 2019 году официально машина поступила на вооружение Японии. Пушка имеет длину 52 калибра и создана на основе гаубицы FH-70. Максимальная дальность стрельбы составляет 30-38 км в зависимости от типа боеприпаса. Экипаж состоит из 5 бойцов. В задней части САУ есть специальная система, которая упирается в землю, чтобы поглощать отдачу во время стрельбы.

САУ Тип 19

Напомним, 6 октября СМИ писали, что Япония ускоренно закупает ракеты Tomahawk, что вызывает недовольство китайцев.

3 октября стало известно, что Япония готовится к испытанию авианосца с истребителями F-35B.