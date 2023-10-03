Япония наращивает мышцы: Императорский флот готовится к испытаниям авианосца с новыми F-35B

В следующем году Япония создаст эскадрилью из истребителей F-35B, которые будут базироваться на авианосце JS Kaga. С этой целью на авиабазе Нютабару будет создана дополнительная инфраструктура.

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Морских сил самообороны Японии готовятся принять первую партию новейших истребителей F-35B для формирования подразделений, которые будут осуществлять авианосные операции. В рамках к подготовке к будущим учениям на авианосце JS Kaga в начале этого года была установлена новая носовая часть для оптимизации летных операций F-35B. Об этом 3 октября сообщили обозреватели британского Naval News.

"Учитывая, что в 2021 году на авианосце JS Izumo уже были проведены первые испытания F-35B, для Японии настало время создать ключевые подразделения и объекты для подготовки к прибытию первой партии из 6 самолетов F-35B к концу 2024 года", — говорится в сообщении.

Для этого на авиабазе Нютабару численностью около 110 человек в следующем году будет создана временная эскадрилья. С этой целью база получили соответствующее финансирование в размере до $30 млн на строительство нового центра управления воздушными операциями, нового ангара и нового склада снабжения для F-35B.

Отмечается, что база была выбрана с учетом возможности быстрого взлета самолетов для выхода во внутреннее Японское море. При этом сам авианосец JS Kaga находится на военно-морской базе Куре в Хиросиме, поэтому, как только корабль выйдет из внутреннего моря F-35B в Нютабару смогут быстро встретиться с кораблем и отправиться к месту базирования.

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Кроме того японцы создают совершенно новую авиабазу на острове Магешима, которая будет служить как учебным центром в мирное время, так и альтернативной базой в военное время или при ликвидации последствий стихийных бедствий. Строительство продлится около 4 лет. Помимо обычных аэродромных объектов, на базе будет создан имитационный корабельный комплекс для F-35B, а количество персонала базы достигнет 90 человек.

Напомним, Соединенные Штаты вместе с Японией, Филиппинами и Австралией готовы патрулировать Южно-китайское море, на которое претендует Китай. По этому поводу высказались китайские военные, которые отметили, что такие шаги приведут к эскалации в регионе.