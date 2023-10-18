Самые разрушительные последствия с начала вторжения: ATACMS повлияет на решения ВС РФ, — ISW

По данным аналитиков, появление у ВСУ баллистических ракет скажется на дальнейших оперативных и тактических решениях о размещении военных объектов оккупационной группировки в Украине. В том числе должна будет учитываться частотность таких ударов.

Российское информационное пространство пестрит опасениями относительно дальнейшего применения Украиной ракет ATACMS. Россияне опасаются, что наличие такого оружия у ВСУ повлияет на дальнейшие решения ВС РФ. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 17 октября.

По данным ISW, российские источники жаловались на удары по летным полям в Бердянске и Луганске как на самые разрушительные со стороны Украины с начала полномасштабного вторжения.

"Российские источники объясняли серьезные последствия применением ATACMS и беспокоились, что не смогут достаточно быстро приспособиться к новым ракетным угрозам", — говорится в публикации.

В будущих оперативных и тактических решениях о размещении военных объектов, принимаемых российским военным командованием, должна будет учитываться частотность таких ударов, отметили исследователи.

Судя по уровню беспокойства, в ближайшие недели угроза будет может быть особенно заметной. Украина, вероятно, пока получила ограниченное число ATACMS — для поддержания текущего уровня огневого воздействия понадобится больше, сообщили аналитики ISW.

Запуск ракет MGM-140 ATACMS

Характеристики MGM-140 ATACMS

Армейский тактический ракетный комплекс класса земля-земля в компании Lockheed Martin начали испытывать в 1988 году;

Стоимость одной единицы по состоянию на 2010 год оценивалась в 2,3 млн долларов;

ATACMS применяются с 1991 года;

Находятся на вооружении таких стран: США, Южная Корея, Украина, Румыния, Греция, Турция, Польша;

Модификации ATACMS:

MGM-140A;

MGM-140B;

MGM-164A;

MGM-164B;

MGM-168A.

Напомним, что в ISW оценили потенциальные последствия для российской армии от поставок Украине ракеты ATACMS.

Также сообщалось, что главком Залужный показал, как запускали ATACMS.