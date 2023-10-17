"Вместе – к победе": Залужный показал момент запуска ракет ATACMS (видео)

На кадрах, опубликованных главнокомандующим ВСУ, можно увидеть пуски по меньшей мере трех американских ракет.

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный показал, как украинские военные применяют полученные от США дальнобойные ракеты ATACMS. Соответствующее видео генерал опубликовал в своем Telegram-канале 17 октября.

На обнародованных кадрах видно, что ВСУ запустили по меньшей мере три американские ракеты.

"Работа наших воинов. Спасибо вам за службу! Спасибо партнерам за поддержку. Вместе – к победе", — написал Валерий Залужный.

Пуски ракет ATACMS

Украина применила ATACMS: что известно

Напомним, 17 октября журналисты The Wall Street Journal сообщили, что ВСУ нанесли удар по военному объекту россиян с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS. На тот момент официальные источники не сообщали о поставках этих ракет в Украину.

О том, что обломки ракеты, найденные в оккупированном Бердянске после атаки на местный аэродром, принадлежат ракете ATACMS, также написали OSINT-аналитики.

Обломки ATACMS Фото: Скриншот

При этом в Центре стратегических коммуникаций ВСУ сообщили, что в ночь на 17 октября Силы обороны Украины нанесли удары по вертолетам и оборудованию аэродромов ВС РФ возле оккупированных Луганска и Бердянска.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что США передали Украине ATACMS. Украинский лидер поблагодарил Вашингтон, а также подчеркнул, что американские ракеты уже себя показали.