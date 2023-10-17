Politico и New York Times подтвердили, что Украина получила ракеты ATACMS от США

Три западных медиа почти одновременно сообщили о предоставлении Украине ракет ATACMS. Их сообщения прозвучали через 12 часов после того, как Генштаб ЗСУ заявил об ударе по аэродромам ВС РФ в глубоком тылу.

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17 октября бойцы ССО ВСУ сообщили об уничтожении девяти российских военных вертолетов во временно оккупированных Бердянске и Луганске, расположенных в 100 км от подконтрольной Украине территории. В пророссийских пабликах показали обломки снарядов, которые обнаружили на месте удара, при этом утверждают, что состоялась атака дальнобойными ракетами ATACMS. Западное издание Wall Street Journal подтвердило первое использование американских дальнобойных ракет, способных достать до Крымского моста. Через несколько часов об этом же написали еще два издания. Публикации в западных СМИ исследовал Фокус.

Сообщения об ATACMS появились на порталах всех трех изданий почти одновременно. Журналисты WSJ написали об ATACMS 17 сентября в 10:14 по восточному времени или в 17:14 по Киеву. Тогда же аналогичные статьи опубликовали на портале Politico (в 9:49 по восточному времени или в 16:49 по Киеву) и New York Times (в 10:19 по восточному времени или в 17:10 по Киеву). Тем временем как коммуникационный Telegram-канал Генштаба "СтратКом ВСУ" написал об ударе по аэродромам утром в 6:18 (по Киеву).

В Politico указывают, что Вашингтон несколько недель назад тайно отправил ракеты Киеву. Об этом журналисты узнали от двух лиц, "знакомых с этим шагом". Также объясняют, почему президент США Джо Байден, который возражал против таких действий, изменил решение. Причина — медленное продвижение украинского контрнаступления.

В NYT также ссылаются на двух анонимных лиц в США, на сообщение украинского нардепа Алексея Гончаренко и на заявления российских военкоров. Журналисты отмечают, что решение о передаче ракет ATACMS ранее тормозил страх Белого дома: из-за пересечения "красных линий" Кремля боялись использования ядерного оружия. Однако "сейчас это мышление изменилось", пишет автор.

Западные СМИ о ракетах ATACMS Фото: Скриншот

Аналогичную информацию по ATACMS подтвердил американский чиновник, который дал комментарий порталу "Голос Америки". При этом указывается, что передали "небольшое количество" ракет, но не указано, сколько именно.

Ракеты ATACMS: детали

Отметим, согласно заявлениям бойцов ССО, удалось добраться до аэродромов ВС РФ в оккупированном Бердянске (100 км от линии фронта под Гуляйполем) и в Луганске (в 95 км от линии фронта под Бахмутом)

Аналитики предположили, что удар могли нанести двумя ракетами: либо британскими Strom Shadow, либо американскими ATACMS. При этом напомнили, что официально неизвестно, какой именно вариант американских ракет могли предоставить Украине. В частности, в зависимости от варианта, эти ракеты могут лететь на расстояние от 165 км до 300 км.

Тем временем российские военные опубликовали фотографии с обломками некоторых ракет и указали, что это якобы обломки ATACMS.

На видео, снятом с ночного удара по аэродрому под Бердянском, видно два зарева, которые пылали на месте возможных прилетов. Отметим, официально Генштаб ВСУ не подтверждал использование дальнобойных ракет из арсеналов Пентагона.

Напоминаем, в Скадовске, в 60 км от линии фронта, 17 октября также прогремели взрывы. Согласно заявлению партизан, могло быть попадание по месту базирования офицеров ВС РФ. Между тем несколькими часами ранее начальница пресс-центра ОК "Юг" рассказала об удачных отработках украинской артиллерии на юге. По ее словам, россияне в течение последних двух суток потеряли дивизион артиллерийских орудий.