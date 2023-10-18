Оккупанты заявили о прорыве ВСУ на левом берегу Херсонской области: что известно (фото, карта)
Российские пропагандисты утверждают, что ВСУ якобы зашли в Пойму и Песчановку на левом берегу Днепра и держат там оборону. О наступлении также сказал и президент РФ, но традиционно заявил, что никаких успехов у украинских военных якобы нет.
18 октября российские пропагандисты и милитарные телеграм-каналы начали утверждать, что Силы обороны Украины якобы форсировали Днепр в Херсонской области. Фокус разобрался, что известно о ситуации.
Российский телеграм-канал "Два Майора" утверждает, что украинская армия якобы высадилась на левом берегу Днепра в районе Херсонской области. Утверждается, что ВСУ зашли в село Пойма и Песчановка и держат там оборону. При этом заявляется, что наличие украинской армии на временно оккупированном левом берегу Днепра уже не новость. Украинская армия месяцами находится в районе Антоновского и железнодорожного мостов. Украина наносила удары по российским тылам, чтобы нарушить логистику, связь и управление войсками.
Также враг заявляет, что ВС РФ наносят удары планирующими бомбами и артиллерией по малому железнодорожному мосту и возле Антоновского железнодорожного моста.
Песчановка и Пойма являются важными населенными пунктами, которые находятся недалеко от мостов. Враг считает, что наступление в Херсонской области может происходить для отвлечения российских сил от других частей фронта.
Также об атаке ВСУ заявил президент РФ Владимир Путин, но традиционно добавил, что никаких успехов якобы не было.
"Они начали давно анонсированное и ожидаемое очередное контрнаступление, теперь на Херсонском направлении. Результата нет пока что. Потери есть, результата нет. Так же как было на Запорожском, на других направлениях. Это тоже ошибка", — заявил российский диктатор.
Насколько реален прорыв ВСУ на Херсонщине
В статье "Украинской правды" от 27 сентября бойцы Сил спецопераций рассказывали о боях в Херсонской области, которую на две части разделяет Днепр. Река местами достигает 700-2000 метров с сильным течением. Поэтому действовать на реке очень сложно, фактически острова на Днепре являются серой зоной, где постоянно происходят боестолкновения.
"Здесь не все так просто: река, правый берег, левый берег. Есть еще острова и плавни, и основная битва происходит именно за них, они дают возможность для дальнейшего тактического продвижения", — объяснял боец из подразделения "Химера".
14 октября в ISW со ссылкой на аналитика Александра Коваленко сообщали, что ВС РФ готовятся к обороне левого берега Херсонской области. Оккупанты опасаются украинских десантных операций, поэтому минируют территорию и строят оборонительные укрепления.
Сейчас Генеральный штаб ВСУ, Минобороны Украины или любые другие официальные лица не комментировали ситуацию в Херсонской области. В утренней сводке Генштаба указали, что в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу.