Бои за Авдеевку: ВС РФ устроили самое масштабное с 2014 года наступление, — МВА (видео)

По мнению главы Авдеевской ГВА Виталия Барабаша, так называемое затишье хотя и свидетельствует о том, что оккупанты выдохлись, но не говорит, что они прекратили попытки окружить город.

Наступление оккупационных войск РФ в районе города Авдеевка стало самым масштабным с 2014 года. Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил 18 октября начальник Авдеевской городской военной администрации (МВА) Виталий Барабаш.

"Но это еще не конец этой истории, которую они начали 10 октября. Сейчас уже четвертые сутки немного тише — меньше обстрелов, ракетных ударов, даже штурмовых действий врага. Он перегруппировывается. Три ночи подряд оттягивает технику, какую может, в тылы, чтобы отремонтировать", — заявил Барабаш.

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Глава ГВА отметил, что, скорее всего, в ближайшие дни можно все же ожидать обострения на этом направлении. В то же время, по его словам, стрелковые бои продолжаются круглосуточно, то есть там очень горячо.

"Это так называемое затишье свидетельствует о том, что оккупанты выдохлись, ситуацию силы сопротивления на нашем направлении действительно стабилизировали. Но это еще повторится, это еще не конец", — считает Барабаш.

Ситуация возле Авдеевки

Утром 18 октября спикер 110-й механизированной бригады ВСУ Антон Коцуконь сообщил, что россияне наступают в районе Авдеевки с целью окружить город. Враг также устраивает непрерывные обстрелы продолжительностью по 10-12 часов.

Российские оккупанты, хотя и снизили темпы наступления на Авдеевку, все же пытаются захватить террикон к северу от города как выгодную высоту. Однако, по информации британской разведки, "успешное взятие Авдеевки выглядит все более маловероятным в краткосрочной перспективе".

Напомним, Фокус писал, что в течение шестидневного наступления на Авдеевку российское командование потеряло рекордное количество живой силы и военной техники. В частности, в ВС РФ стало меньше на 11 пехотных батальонов и столько же артиллерийских дивизионов.