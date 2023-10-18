Враг пытается окружить Авдеевку, а ВСУ продвинулись на двух участках, — Генштаб (карта)

Командование отметило, что российские военные пытались восстановить утраченные позиции возле Клищеевки Донецкой области и имеют частичный успех в районе южнее Роботино Запорожской области.

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На этой линии продолжаются ожесточенные бои. Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении и наступательную операцию на Мелитопольском. Об этом спикер Генштаба Андрей Ковалев сообщил в эфире телемарафона.

По его словам, украинские военные продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери, закрепляются на достигнутых рубежах.

Ковалев отметил, что оккупанты пытались восстановить утраченные позиции возле Клещиевки Донецкой области на Бахмутском направлении.

Бахмутское направление на карте DeepStateMap

Наступательную операцию Силы обороны продолжают и на Мелитопольском направлении и имеют частичный успех в районе южнее Роботино Запорожской области.

"Наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага", — говорит спикер Генштаба.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, где защитники в течение суток отбили здесь более 5 атак врага.

Авдеевское направление на карте DeepStateMap

Кроме того, по словам Ковалева, на Марьинском и Шахтерском направлениях украинские военные отбили более 20 вражеских атак в районе Марьянки и Новомихайловки Донецкой области, а также 2 атаки южнее Золотой Нивы и Пречистовки.

Марьинское и Шахтерское направления на карте DeepStateMap Марьинское и Шахтерское направления на карте DeepStateMap

По его словам, на Купянском направлении украинские военные за сутки отбили более 15 атак российских захватчиков в районах Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области и еще 9 атак противника в районе Надежды Луганской области.

"Всего за прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений", — отмечает спикер Генштаба ВСУ.

Купянское направление на карте DeepStateMap

Утром оккупанты нанесли очередной удар по жилой многоэтажке в центре Запорожья.

"Есть погибшие и раненые, а также пропавшие без вести", — говорится в сообщении.

Напомним, 17 октября представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что в течение шестидневного наступления на Авдеевку российское командование потеряло рекордное количество живой силы и военной техники. В частности, в ВС РФ стало меньше на 11 пехотных батальонов и столько же артиллерийских дивизионов.