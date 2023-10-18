Всем военнообязанным нужно явиться в ТЦК: в ВСУ рассказали подробности (видео)

По словам спикера командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, если человек долго не появляется в военкомате, то актуальность информации о его пригодности к службе теряется.

Военнообязанные граждане должны посетить Территориальные центры комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) для обновления своих учетных данных. Об этом сказал руководитель службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

Спикер отметил, что на данный момент мобилизация в Украине касается мужчин в возрасте от 18-60 лет, которым состояние здоровья позволяет нести службу. Он также подчеркнул, что обязанность защищать страну прописана в Конституции Украины.

"Для того, чтобы быть готовым выполнять свой долг по защите Украины, необходимо явиться в свои Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, и обновить свои учетные данные", — сказал Фитьо.

Владимир Фитьо о мобилизации в Украине

Представитель ВСУ отметил, что информация о пригодности гражданина к службе может утратить актуальность, если он долго не посещает ТЦК. В частности, речь идет о праве на отсрочку.

Как отмечает спикер, иногда военнообязанные мужчины с определенными болезнями числятся в реестре ТЦК здоровыми, так как не обновили данные о своем состоянии здоровья. Поэтому нужно предъявлять соответствующие документы, чтобы ресурсы ТЦК и СП использовались правильно. То же самое касается женщин-медиков.

Напомним, после рассмотрения законопроекта №9281, Верховная Рада Украины поддержала снижение призывного возраста на срочную службу с 27 до 25 лет. Однако этот закон пока не вступил в силу, поскольку его подписание ожидается от президента Владимира Зеленского.

Фокус также писал о том, что, если человек ограниченно или временно непригоден к службе, тогда все же могут отправить служить. При этом некоторые заболевания могут быть причиной для отсрочки.