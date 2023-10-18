Мобилизация в Украине: что делать студенту, если он получил повестку

Если студент имеет отсрочку, но получил повестку, он должен обратиться в ТЦК и СП, где состоит на учете.

Несмотря на то, что в целом студенты имеют отсрочку от мобилизации до завершения обучения, они могут получить повестку. Что делать в такой ситуации "24 Каналу" рассказал юрист и адвокат Ростислав Кравец.

По его словам, если студент, который имеет отсрочку, получил повестку, прежде всего он должен обратиться в Центр комплектования и социальной поддержки, где состоит на учете, и сообщить там, что имеет отсрочку. При этом он должен направить письменное заявление в ТЦК и СП с соответствующим уведомлением.

"К заявлению приложите копии документов, которые могут подтвердить, что вы являетесь студентом на дневной форме в высшем учебном заведении", — уточнил юрист.

Ростислав Кравец отметил, что были случаи, когда военкомы не захотели принимать такие заявления. В таком случае необходимо отправить его официальным письмом вместе с необходимыми документами в адрес ТЦК и СП.

"В письме должно быть заявление с просьбой дать отсрочку и документы, подтверждающие то, что вы учитесь в высшем учебном заведении на дневной форме. Это поможет защитить ваши права", — подчеркнул Кравец.

Напомним, что Фокус разобрался, могут ли мужчины, которые не получили повестки, избежать мобилизации, если их данные не внесены в электронный реестр.

Ранее сообщалось, что представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин рассказал, с какими заболеваниями могут мобилизовать в ряды ВСУ.