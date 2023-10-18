Мобилизация в Украине: кто из мужчин имеет право на отсрочку от службы (перечень)

Согласно закону, отсрочку от службы могут получить такие категории лиц, например, как забронированные за государственными органами работники, студенты, обучающиеся на дневной или дуальной форме обучения, или же люди с инвалидностью.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой мужчины в возрасте от 18 до 60 лет считаются военнообязанными. Однако есть некоторые категории лиц, которых не призовут на службу в армию даже во время военного положения. Кто из мужчин имеет право на отсрочку и как ее оформить разбирался Фокус.

Во время мобилизации любому военнообязанному, который подтвердил обоснованные основания, предоставляется отсрочка от призыва. Соответствующее решение принять может ТЦК и СП.

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", отсрочку от службы могут получить следующие категории лиц:

работники, которые забронированы за государственными органами предприятиями, учреждениями, организациями;

лица с инвалидностью;

лица, временно непригодные к военной службе по состоянию здоровья (до 6 месяцев);

лица, которые самостоятельно воспитывают детей;

лица, ухаживающие за больными членами семьи;

лица, содержащие детей-инвалидов, сирот или детей, лишенных родительской опеки;

лица, имеющие жену, родителей или детей с инвалидностью;

опекуны лиц с инвалидностью или нетрудоспособных лиц;

родители, имеющие несовершеннолетних детей, если один из супругов проходит военную службу;

работники военного управления и правоохранительных органов;

студенты, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной форме обучения;

научные и научно-педагогические работники, работающие полный рабочий день;

лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в АТО (военнослужащие, добровольцы и т.д.).

Однако 28 июня 2023 года в абзац 11 части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" внесли определенные изменения.

Согласно нововведениям, для того чтобы получить отсрочку от мобилизации, лицам, имеющим мужа или жену среди лиц с инвалидностью I или II группы, или одного из родителей или родителей жены (мужа) среди лиц с инвалидностью I или II группы, нужно доказать, что они не имеют других трудоспособных лиц, которые, согласно закону, обязаны их содержать.

Как воплотить свое право на отсрочку во время мобилизации: детали

Чтобы получить отсрочку от призыва по мобилизации, вам необходимо подать заявление об отсрочке и прикрепить к нему документы, подтверждающие, что вы не подлежите призыву.

Это заявление следует подать в ТЦК и СП (военкомат) по месту вашего воинского учета или призыва. Вы можете подать заявление об отсрочке, получая повестку или когда вам нужно получить отметку в военно-учетных документах для выезда за границу.

Напомним, чтобы получить отсрочку от призыва на основании статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" можно только до момента включения в личный состав воинской части. После зачисления в личный состав вы теряете возможность подать заявление об отсрочке, даже если у вас есть на это основания.

Для получения отсрочки от мобилизации в период военного положения необходимо лично явиться в ТЦК и СП для подачи заявления об отсрочке от мобилизации и пройти все обязательные мобилизационные процедуры. Вам придется обновить военно-учетные данные и пройти медицинский осмотр для определения пригодности.

Только после успешного завершения этих процедур и подачи надлежащих документов можно получить отсрочку от призыва.

Напомним, что Минобороны обнародовало список болезней, с которыми нельзя служить в армии. Во время военного положения призывники, у которых диагностированы такие заболевания, признаются ограниченно годными к военной службе. Их могут мобилизовать в случае крайней необходимости.

Ранее сообщалось, что задержание полицией и принудительная доставка в ТЦК военнообязанныхявляется незаконной.