"Точно не ПВО": Севастополь атаковали ракеты и БПЛА, над городом поднялся дым (видео)

В оккупированном Крыму прогремели взрывы. Местные рассказали, что город атаковали ракетами и беспилотниками. В одном из районов Севастополя поднимается дым.

Во временно оккупированном Севастополе прогремел "громкий взрыв". Об этом 18 октября сообщили в телеграм-канале "Крымский ветер".

"После этого включили сирену воздушной тревоги", — отметили авторы контента.

То, что в городе была объявлена воздушная тревога, подтвердил в соцсетях представитель оккупационных властей Михаил Развожаев.

Сначала в местном телеграм-канале "Чп / Севастополь" предположили, что местные слышали успешную работу ПВО.

"В районе Севастополя, вероятно, сбита украинская противокорабельная ракета "Нептун", переделанная для поражения наземных целей", — говорится в публикации.

Однако в городе продолжились взрывы. Местные пожаловались, что у них "задрожали окна".

Также жители оккупированных территорий сообщили, что заметили в небе беспилотник.

Удар по Сахарной Головке

Впоследствии в соцсетях подтвердили, что в районе бывшего поселка Сахарная Головка (ныне часть города) есть попадание.

"Это точно не ПВО", — признали авторы контента.

Впоследствии авторы отредактировали пост, но сначала в нем был текст как на фото Фото: Соцсети

На место прилета выехали спасатели.

Реакция оккупантов

Михаил Развожаев заявил, что российский флот "отражает атаку воздушных целей". Он подтвердил дым в районе Сахарной Головки.

"Информация о повреждении инфраструктуры уточняется", — добавил представитель оккупационных властей Севастополя.

Публикация Развожаева от 18 октября Фото: Скриншот

Позже он заверил жителей захваченного города на полуострове, что в поле сдетонировала боевая часть якобы сбитой ракеты.

"Никто из людей не пострадал. Никакого повреждения инфраструктуры нет. Возгорание на месте не зафиксировано", — добавил Развожаев.

Реакция Украины

Народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал фото дыма в Севастополе и намекнул, что удар мог быть нанесен ракетами типа Storm Shadow.

"Storm Shadow не закончатся никогда. Дым поднимается в районе Севастополя", — написал он.

Публикация Гончаренко от 18 октября Фото: Скриншот

Напомним, ночью на 17 октября в захваченном ВС РФ Крыму также прогремели взрывы. Сообщалось, что российская ПВО сбила несколько беспилотников.

Ночью на 18 октября в Крыму также было неспокойно. Жителей Евпатории разбудил сильный взрыв. В соцсетях информировали об атаке БПЛА.