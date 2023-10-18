"Если уничтожить реального Путина, придет мнимый": эксперт о том, хотят ли элиты в РФ смены власти (видео)

Россия приспособилась к санкциям, нарастила ВВП, а окружение Путина не хочет его отстранения, считает Валерий Клочко.

Окружение Путина не заинтересовано в подписании мирных соглашений с Украиной и не хочет сменить власть в России. Об этом в интервью Фокусу сказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочко.

По его словам, несмотря на санкции ВВП России, по данным Всемирного банка, по сравнению с прошлым годом вырос, и страна-агрессор продолжает его наращивать.

"Все это происходит на фоне санкций. Россия приспособилась к санкциям, в частности, благодаря схемам параллельного импорта и со-сделки с третьими странами. Десятки миллиардов долларов, если не сотни, перешли на "черный" рынок. У России есть ресурс продолжать эту войну, а элита остается у власти. Сегодня Путин и его окружение — это власть ради власти", — говорит Валерий Клочко.

Он отметил, что в России фактически отсутствует контроль общественности за расходами бюджетных средств, и это позволяет "элитам" и дальше обогащаться.

"Смена Путина ничего не даст — будет какой-то "Путин-2". Я думаю, если уничтожить реального Путина, то появится некий мнимый Путин, который будет его себе притворяться, чтобы эта система не развалилась. Их задача удержаться у власти. Она обеспечивается слабостью санкционной политики, и отсутствием сотрудничества Запада с третьими странами и возможностью получать ресурсы от этой войны и обогащаться и дальше", — сказал глава Центра общественной аналитики.

Он отметил, что не видит в России готовности подписывать какие-то мирные соглашения с Украиной, поскольку у власть имущих РФ есть ресурсы продолжать эту войну и оставаться у власти.

Напомним, что Путин уверен, что РФ уже победила США и Украину. Он предложил президенту США Джо Байдену "забрать свои ATACMS" и приехать в Россию "на блины и на чаепитие".

Ранее сообщалось, что в РФ озвучивали свою позицию относительно завершения войны. Указывали, что Украина должна принять"территориальные реалии" и отказаться от вступления в любой союз безопасности.