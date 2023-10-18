Войска НАТО тренируются наносить ядерный удар по РФ: Шойгу забеспокоился

Глава оборонного ведомства РФ утверждает, что войска НАТО на учениях регулярно отрабатывают применение ядерного оружия по территории РФ с помощью авиации США и ядерных сил НАТО.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии министерств обороны России и Беларуси заявил, что страны НАТО готовятся нанести ядерный удар по территории РФ. Это планируют сделать во время военных учений "на восточном фланге альянса". Об этом пишет The Moscow Times.

Глава оборонного ведомства России заявил, что войска НАТО регулярно проводят учения на "сценариях военного конфликта" с Россией и Беларусью и отрабатывают "применение ядерного оружия с помощью авиации США и ядерных сил НАТО.

Он также выразил обеспокоенность, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину количество войск НАТО в Восточной Европе и странах Балтии выросло в 2,5 раза и превысило 30 тысяч человек. Шойгу заявил, что они представляют угрозу для Российской Федерации.

По словам Шойгу, в ответ на это российская армия укрепляет свои западные рубежи и "принимает соответствующие меры".

НАТО проводит давно запланированные ежегодные ядерные учения

В НАТО заявили, что увеличение военного присутствия НАТО в восточной части Альянса стало ответом на поведение России, отражающее схему ее агрессивных действий в отношении соседей и более широкого трансатлантического сообщества.

"Россия представляет наиболее значимую и прямую угрозу безопасности государств-членов Альянса и миру и стабильности на евроатлантическом пространстве", — говорится в сообщении.

В понедельник, 16 октября 2023 года, НАТО начали свои давно запланированные ядерные учения "Стедфаст нун", во время которых 60 самолетов примут участие в тренировочных полетах над южной Европой.

В маневрах участвуют 13 стран Альянса и различные типы самолетов, включая самые современные самолеты-истребители и американские бомбардировщики B-52.

"Наши учения помогут обеспечить надежность, действенность и безопасность наших ядерных сил сдерживания", — сказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Напомним, что решение США тайно отправить Украине ракеты ATACMS не понравилось России и там начали угрожать.

Ранее сообщалось, что Украина получила менее десятка ракет ATACMS от США. Неназванный чиновник отметил, что полученная Украиной версия ракет имеет меньшую дальность — 160 километров.