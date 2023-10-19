Есть погибшие, повреждены жилые дома: ВС РФ атаковали Николаевскую область ракетами

В МВД Украины сообщили, что в результате обстрела погибли два человека. Их тела достали из-под завалов. Также один человек получил ранения.

Российские войска вечером 18 октября атаковали Николаевскую область ракетами. В результате в населенном пункте в Степовской были повреждены жилые дома и сельхозпредприятие. Об этом в 22:46 сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким у себя в Telegram.

По его словам, ВС РФ нанесли удар в 20:30 вечера. Сперва он заявил, что погибла одна женщина.

"В 20:30 враг нанес удар по населенному пункту Степовской общины. Погибла женщина, ее спасатели деблокировали из-под обломков разрушенного здания", — написал он.

После этого, уже в 23:42 в Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что в результате обстрела погибли два человека. Также один человек получил ранения.

"Погибли два человека, их тела деблокировали спасатели из-под завалов разрушенного здания заведения питания, один ранен", — сказано в сообщении.

В МВД также подтвердили, что в результате удара также повреждены жилые дома и сельхозпредприятие.

Напомним, ночью 18 октября ВС РФ обстреляли Запорожье. Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что одна из ракет попала в жилой многоэтажный дом в центре города.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале отметил, что ракетный удар российских оккупантов пришелся по пятиэтажному жилому дому, в результате чего уничтожено 8 квартир.