"Они мертвы": Украина расправилась с российскими оккупантами вместо Эстонии, — глава МИД

По словам главы профильного министерства Маргуса Цахкна, всего несколько лет назад 120 тысяч солдат ВС РФ находились на границе с Эстонией и готовы были в любой момент осуществить вторжение, но вскоре они пропали и зашли на территорию Украины.

Украина уничтожила войска Российской Федерации, которые ранее угрожали целостности Эстонии. Об этом заявил глава МИД Маргус Цахкна, сообщает "Укринформ" 19 октября.

По его словам, сейчас Таллин тратит около 1% своего ВВП на помощь Киеву, который столкнулся с российской агрессией и вынужден бороться за свою независимость. Более того, страна готова делать намного больше, ведь именно Украина взяла на себя ношу в виде сдерживания противника и защищая при этом всю Европу.

"Главная причина такой поддержки, которую разделяют до 90% нашего населения, это понимание, что украинцы на самом деле воюют сейчас за нас — и вместо нас. Когда я был министром обороны в 2016-2017 годах, мы постоянно видели 120 тысяч военных с российской стороны границы. Они находились в готовности к действиям в течение 24 часов, вопрос был лишь в том, отдаст Путин такой приказ или нет", — заявил Маргус Цахкна.

Отдельно глава МИД отметил, что Таллин был готов к такому повороту событий и не боялся, однако позже угроза для страны миновала, ведь все войска были направлены к украинским границам и большинство из них сегодня уже не существует.

"Они мертвы. Вместо нас от них избавились украинцы. И это лишь маленький пример, почему мы точно понимаем: вместо того, чтобы иметь агрессию или военный конфликт между Россией и членами НАТО в нашем регионе, наиболее эффективный и даже, позвольте сказать жестоко, самый дешевый путь, чтобы избавиться от агрессивности России, заключается в нашей поддержке Украины. Потому что Украина воюет именно с этим", — продолжил эстонский дипломат.

Напомним, 8 сентября сообщалось, что Эстония первой в ЕС легализует конфискацию российской собственности в пользу Украины. Глава МИД отмечал, что это должно стать знаком для всей Европы, что пора сделать то же самое.