В Ростовской области прогремели взрывы: власти сообщают о работе ПВО (видео)

По словам губернатора Василия Голубева, система противовоздушной обороны уничтожила цель, которая находилась на подлете к территории области.

В четверг, 19 октября, в Ростовской области, РФ, сработала система ПВО. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Сегодня в 10.10 подразделение ПВО, осуществляющее прикрытие территории Ростовской области, уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлете к территории региона. Разрушений и пострадавших на земле нет", — написал он.

Ранее жители региона сообщили об инверсионных следах в небе. По словам очевидцев, они слышали грохот.

Взрывы слышали в районе хутора Арпачин, города Аксай и микрорайона Сельмаш.

Напомним, что 16 октября СМИ сообщили, что ВСУ уничтожили российский блокпост. Украинские военные обнаружили российский блокпост с помощью беспилотника и нанесли точный удар.

Также сообщалось, что Служба безопасности Украины успешно атаковала подстанцию в Белгородской области РФ. Украинские беспилотники метко отработали по подстанции, к которой были подключены военные объекты ВС РФ. Оперативники СБУ, как отмечают источники, решили провести спецоперацию в ответ на постоянные обстрелы украинских энергообъектов.