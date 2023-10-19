"Есть опасность": ВСУ оценили угрозу повторного вторжения ВС РФ через Чернобыльскую зону (фото)

По словам командующего Сергея Наева, в ВСУ отдают отчет в том, что угроза может возрасти. Чтобы усилить обороноспособность понадобится привлечь дополнительный контингент.

Повторное вторжение оккупационной группировки через территорию Чернобыльской зоны Беларуси в ближнесрочной перспективе не предвидится. Вместе с тем опасность сохраняется. Об этом рассказал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, который побывал в Чернобыльской зоне.

Местные жители были отрезаны от остальной части Украины российским вторжением. Для остановки продвижения ВС РФ взорвали мост — отсюда сложности с доставкой снабжения на территорию.

Военнослужащие оказывают помощь жителям зоны отчуждения, привозят: лекарства, продукты питания и прочие предметы первой необходимости.

Чернобыльская зона Чернобыльская зона Чернобыльская зона Чернобыльская зона

По словам Наева, пока угрозы нового вторжения из Чернобыльской зоны нет.

"Сейчас на этом направлении находится недостаточное количество войск Республики Беларусь, чтобы создавать военную угрозу, но есть определенная опасность", — объяснил Наев.

Он также добавил, что в Силах обороны отдают отчет в том, что угроза может возрасти. В таком случае придется привлекать дополнительный военный контингент, чтобы усилить обороноспособность.

Бои за Чернобыль

Стоит сказать, что Беларусь способствовала российскому вторжению в Украину. Именно с ее территории 24 февраля 2022 года российские оккупанты вошли в зону отчуждения.

Чернобыльская АЭС и зона отчуждения находились под оккупацией до конца марта, 2 апреля ВСУ ее освободили. За это время ВС РФ повредили и увезли с собой измерительные приборы, телекоммуникационное и другое оборудование.

Напомним, что энтузиасты заставили работать компьютер из Чернобыльской зоны.

Также Фокус в своем материале сообщал, что ВС РФ могут готовить "новый Чернобыль" и проводят тренировки из-за ядерной угрозы.