"Боевые за ремонт": ГБР разоблачило необычный сговор военных в Черновицкой области (фото)

По версии следствия, двое солдат получали по 100 тысяч гривен ежемесячно за проведение капитального ремонта своего начальника. А их сослуживцы в это время выполняли боевые задачи на передовой.

Командир одной из воинских частей в Черновицкой области поручил своим подчиненным ремонтировать свой дом в обмен на "боевые" выплаты, в то время как их сослуживцы были на фронте. Об этом в четверг, 19 октября, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По версии следствия, два солдата, сержант и рядовой, согласились на "взаимовыгодное" соглашение с командиром. Вместо защиты страны, они остались в Черновицкой области, чтобы заниматься капитальным ремонтом в доме начальника. Тот, в свою очередь, "аранжировал" документы так, будто солдаты находятся на передовых позициях, и обеспечивал им полные ежемесячные выплаты, включая доплаты за боевое участие в размере 100 тысяч гривен, в течение более 9 месяцев.

Это происходило в то время, когда большинство личного состава батальона были отправлены на передовые позиции на Востоке страны для выполнения боевых задач.

Правоохранители провели несколько обысков, изъяли документацию и задержали двух солдат. Командир воинской части подозревается в превышении власти, совершенном в условиях военного положения, и ему грозит до 12 лет лишения свободы. А сержанту и солдату предъявлено обвинение в уклонении от военной службы в условиях военного положения — им грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР

Напомним, что следователи ГБР сообщили о подозрении военкому из Полтавской области. Он вместе с двумя коллегами избил до потери сознания подчиненного.

Также сообщалось, что двум военнослужащим одной из воинских частей Ровненской области, которые практически не появлялись на службе, продолжали выплачивать "боевые".