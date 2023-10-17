Почти 2 млн гривен: в Ровненской области две женщины незаконно получали боевые доплаты (фото)

Дочь и бывшая жена заместителя командира роты перестали появляться на работе еще летом 2022 года. При этом по документам одна из женщин несла службу на украино-белорусской границе, а вторая якобы находилась на востоке Украины.

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Во вторник, 17 октября, Государственное бюро расследований сообщила о подозрении двум военнослужащим одной из воинских частей Ровненской области, которые практически не появлялись на службе, продолжая получать выплаты. Об этом говорится на официальном сайте ГБР.

Сообщается, что две женщины, которые приходятся друг другу матерью и дочерью, незаконно получали денежное довольствие и боевые доплаты. В начале полномасштабной войны одна из них получила должность заместителя командира роты по морально-психологическому обеспечению, вторая — оперативного дежурного отделения подготовки данных штаба.

По данным ГБР, женщины выходили на работу только первые 3 месяца службы. С лета 2022 года они перестали появляться на службе, однако все это время им начислялись выплаты

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Так, согласно документам, одна из подозреваемых служила на украино-белорусской границе и получала 50 тысяч гривен доплаты, а ее мать якобы пребывала на востоке Украины, получая 120 тысяч гривен.

Правоохранители оценили общую сумму выплат, полученных подозреваемыми из государственного бюджета, почти в 2 миллиона гривен.

"При этом женщины дерзко продолжали публичную жизнь в городе, в частности, посещали фитнес и СПА центры, где их неоднократно замечали знакомые, которым было точно известно, что они должны находиться на службе", — отмечают в ГБР.

Женщины не появлялись на службе больше года Фото: ГБР

По данным следствия, заместитель командира упомянутой воинской части приходится отцом одной из подозреваемых и бывшим мужем второй. Сообщается, что супруги оформили фиктивный развод для продвижения женщины по службе.

Военнослужащих подозревают в самовольном уходе из воинской части, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины). Статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Подозреваемые приходятся дочерь и бывшей женой заместителю командира роты Фото: ГБР

Напомним, 16 октября, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении командиру роты охраны Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки по делу о фиктивной военной службе футболистов.

Ранее, 10 октября, два экс-чиновника из Минобороны Украины получили подозрение в деле закупки некачественных бронежилетов для ВСУ. Речь идет о растрате 250 млн грн, которые авансом оплатили поставщику, не исследовав, что же именно приобрели.