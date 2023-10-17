Майже 2 млн гривень: у Рівненській області дві жінки незаконно отримували бойові доплати (фото)

Дочка і колишня дружина заступника командира роти перестали з'являтися на роботі ще влітку 2022 року. При цьому за документами одна з жінок несла службу на україно-білоруському кордоні, а друга нібито перебувала на сході України.

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У вівторок, 17 жовтня, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом військовослужбовцям однієї з військових частин Рівненської області, які практично не з'являлися на службі, продовжуючи отримувати виплати. Про це йдеться на офіційному сайті ДБР.

Повідомляється, що дві жінки, які доводяться одна одній матір'ю та донькою, незаконно отримували грошове забезпечення та бойові доплати. На початку повномасштабної війни одна з них отримала посаду заступника командира роти з морально-психологічного забезпечення, друга — оперативного чергового відділення підготовки даних штабу.

За даними ДБР, жінки виходили на роботу тільки перші 3 місяці служби. З літа 2022 року вони перестали з'являтися на службі, проте весь цей час їм нараховували виплати

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Так, згідно з документами, одна з підозрюваних служила на українсько-білоруському кордоні й отримувала 50 тисяч гривень доплати, а її мати нібито перебувала на сході України, отримуючи 120 тисяч гривень.

Правоохоронці оцінили загальну суму виплат, отриманих підозрюваними з державного бюджету, майже у 2 мільйони гривень.

"При цьому жінки зухвало продовжували публічне життя в місті, зокрема, відвідували фітнес- та СПА-центри, де їх неодноразово помічали знайомі, яким було достеменно відомо, що вони мають перебувати на службі", — зазначають у ДБР.

Жінки не з'являлися на службі понад рік Фото: ДБР

За даними слідства, заступник командира згаданої військової частини є батьком однієї з підозрюваних і колишнім чоловіком другої. Повідомляється, що подружжя оформило фіктивне розлучення для просування жінки по службі.

Військовослужбовців підозрюють у самовільному залишенні військової частини, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України). Стаття передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Підозрювані доводяться донькою та колишньою дружиною заступнику командира роти Фото: ДБР

Нагадаємо, 16 жовтня, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру роти охорони Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у справі про фіктивну військову службу футболістів.

Раніше, 10 жовтня, двоє експосадовців із Міноборони України отримали підозру у справі закупівлі неякісних бронежилетів для ЗСУ. Йдеться про розтрату 250 млн грн, які авансом оплатили постачальнику, не дослідивши, що ж саме придбали.