"Відслужили" 1100 днів: на Прикарпатті ТЦК зарахував на фіктивну військову службу футболістів

За даними ДБР, семеро осіб із прикарпатського професійного клубу були військовослужбовцями лише на "папері" і безпідставно отримали виплати на майже 1,5 мільйона гривень.

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У понеділок, 16 жовтня, Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру командиру роти охорони Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) у справі про фіктивну військову службу футболістів. Про це повідомила пресслужба ДБР у Facebook.

В Івано-Франківську ДБР спільно з ДСР Нацполіції викрило схему фіктивного зарахування на військову службу до підрозділів охорони ТЦК і СП родичів місцевих чиновників і футболістів.

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За даними слідства, серед зарахованих на фіктивну службу були семеро осіб, які є гравцями та тренерами прикарпатського професійного клубу. Усі вони значилися військовослужбовцями на "папері", не виконуючи при цьому жодних військових обов'язків.

Загалом згадані громадяни "відслужили" 1100 днів, отримуючи грошове та матеріальне забезпечення від держави. Загальна сума виплат, безпідставно отриманих футболістами, становить майже 1,5 мільйона гривень.

Нагадаємо, 13 жовтня Тернопільський суд обрав запобіжні заходи двом працівникам міського ТЦК і СП, підозрюваним у катуванні мобілізованих. Командир і солдат-гранатометник відділу охорони ТЦК — відсторонені від займаних посад і перебуватимуть під нічним домашнім арештом.

Раніше, 9 жовтня, у ДБР повідомили про здійснення досудового розслідування щодо побиття чоловіка в приміщенні Чернівецького міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.