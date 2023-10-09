Поліцейські спостерігали з посмішкою: ДБР проводить розслідування через побиття чоловіка в ТЦК (відео)

За побиттям затриманого спостерігали поліцейські та люди у формі. Співробітники ДБР проводять розслідування.

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Працівники Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування щодо побиття чоловіка у приміщенні Чернівецького міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Правоохоронці уточнюють, що відео побиття поширила сьогодні, 9 жовтня, низка Телеграм-каналів, але сам інцидент стався ще 30 липня 2022 року.

Наступного дня поліція відкрила провадження та розпочала розслідування. У серпні 2023 року справу передали ДБР.

На відео видно, що за побиттям спостерігають співробітники поліції, деякі з них при цьому посміхаються.

Затриманому дають документи на підпис. У публікації йдеться про те, що таким чином із чоловіка нібито "вибивали" згоду на мобілізацію.

На згаданих кадрах можна також побачити людей у військовій формі, один із них брав участь у рукоприкладстві.

У рамках розслідування правоохоронці вивчають дії співробітників військкомату та поліцейських.

"Тоді чоловік отримав легкі тілесні ушкодження", – йдеться у повідомленні.

У ДБР наголошують, що особи всіх фігурантів, які присутні на відео, встановлені. Наразі співробітникам військкомату та поліцейським готують підозри. Їм може загрожувати до 12 років ув'язнення.

Що кажуть у ТЦК Чернівців

У Чернівецькому обласному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) прокоментували відео побиття чоловіка у відділенні поліції. Вони підтвердили, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження.

У ТЦК заявили, що наразі проводиться службова перевірка з метою встановлення обставин того, що сталося. При цьому у відомстві стверджують, що їм не надходило повідомлень про цей інцидент.

"Керівництво Чернівецького обласного ТЦК і СП категорично засуджує будь-які прояви порушення чинного законодавства України", — заявили у прес-службі військкомату.

Нагадаємо, 5 жовтня стало відомо, що в Києві двоє нардепів побили хлопця. Згідно зі свідченнями потерпілого, він перебував на вулиці, коли депутати Артем Дмитрук та Олександр Куницький, чинний член фракції СН, почали його знімати. Далі стався конфлікт і Дмитрук ударив потерпілого.

Раніше, 28 вересня, у місті Дунаївці Хмельницької області двоє чоловіків побили місцевого жителя, який зробив їм зауваження через те, що вони слухали російський шансон. Нападника на 64-річного чоловіка розшукали правоохоронці, і йому вручено підозру за фактом побиття.