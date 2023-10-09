Полицейские наблюдали с улыбкой: ГБР проводит расследование из-за избиения мужчины в ТЦК (видео)

За избиением задержанного наблюдали полицейские и люди в форме. Сотрудники ГБР проводят расследование.

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Работники Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование относительно избиения мужчины в помещении Черновицкого городского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Правоохранители уточняют, что видео избиения распространил сегодня, 9 октября, ряд Телеграм-каналов, но сам инцидент произошел еще 30 июля 2022 года.

На следующий день полиция открыла производство и начала расследование. В августе 2023 года дело передали ГБР.

На видео видно, что за избиением наблюдают сотрудники полиции, некоторые из них при этом улыбаются.

Задержанному дают документы на подпись. В публикации говорится о том, что таким образом из мужчины якобы "выбивали" согласие на мобилизацию.

На упомянутых кадрах можно также увидеть людей в военной форме, один из них участвовал в рукоприкладстве.

В рамках расследования правоохранители изучают действия сотрудников военкомата и полицейских.

"Тогда мужчина получил легкие телесные повреждения", — говорится в сообщении.

В ГБР отмечают, что личности всех фигурантов, которые присутствуют на видео, установлены. Сейчас сотрудникам военкомата и полицейским готовят подозрения. Им может грозить до 12 лет заключения.

Что говорят в ТЦК Черновцов

В Черновицком областном Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК) прокомментировали видео избиения мужчины в отделении полиции. Они подтвердили, что по данному факту открыто уголовное производство.

В ТЦК заявили, что сейчас проводится служебная проверка с целью установления обстоятельств случившегося. При этом в ведомстве утверждают, что им не поступало сообщений об этом инциденте.

"Руководство Черновицкого областного ТЦК и СП категорически осуждает любые проявления нарушения действующего законодательства Украины", — заявили в пресс-службе военкомата.

Напомним, 5 октября стало известно, что в Киеве двое нардепов избили парня. Согласно показаниям потерпевшего, он находился на улице, когда депутаты Артем Дмитрук и Александр Куницкий, действующий член фракции СН, начали его снимать. Далее произошел конфликт и Дмитрук ударил потерпевшего.

Ранее, 28 сентября, в городе Дунаевцы Хмельницкой области двое мужчин избили местного жителя, который сделал им замечание из-за того, что они слушали русский шансон. Нападавшего на 64-летнего мужчину разыскали правоохранители, и ему вручено подозрение по факту избиения.