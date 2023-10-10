"Еще один эпизод": ГБР объявила подозрение чиновникам Минобороны за некачественные бронежилеты

Дело экс-чиновников Минобороны касается растраты государственных средств в размере 1,4 млрд грн. Максимальное наказание за подобное преступление — тюрьма на 12 лет.

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Два экс-чиновника из Минобороны Украины получили еще одно подозрение в деле закупки некачественных бронежилетов для ВСУ. На этот раз речь идет о растрате 250 млн грн, которые авансом оплатили поставщику, не исследовав, что же именно приобрели. О деталях расследования рассказала пресс-служба ГБР.

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Пресс-служба отметила, что речь идет о деле, в котором суммарно фигурирует растрата государственных средств в размере 1,4 млрд грн. Подозрение по 250 млн грн — часть этой суммы.

Двое экс-чиновников Минобороны получили новое подозрение по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (растрата чужого имущества в особо крупных размерах в условиях военного положения). Если суд признает их вину, то может наказать заключением на срок от 7 до 12 лет.

Подозрение ГБР — детали дела в Минобороны

Отметим, главные фигуранты расследования — экс-заместитель министра обороны Украины и руководитель одного из департаментов МОУ. ГБР не называет имен, но один из фигурантов — экс-заместителе минобороны Вячеславе Шаповалове, о задержании которого в феврале 2023 года писал Фокус.

Согласно данным следствия, чиновники лоббировали сотрудничество с некоторыми поставщиками амуниции и военного снаряжения для ВСУ. При получении продукции не наладили проверку качества — нарушили существующую инструкцию Минобороны. Бронежилеты, которые приобрели в рамках заключенных соглашений, были некачественные: их "нельзя использовать в бою без угрозы жизни".

ГБР указывает, что в феврале 2023 года Шаповалов получил подозрение по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса (препятствование действиям ВСУ). Возможное наказание — тюрьма от 5 до 8 лет.

О нарушениях в работе Минобороны СМИ начали сообщать зимой 2023 года. Тогда расследователи выяснили, что министерство закупило яйца по 17 грн/шт. Позже всплыло еще одно дело — по закупкам зимней одежды для ВСУ, которая была, как подозревали, ненадлежащего качества и по необоснованной цене.

Наконец осенью 2023 года ушел в отставку министр обороны Алексей Резников, который возглавлял министерство во время скандалов.

Тем временем появились новые проблемы, которые касаются обороноспособности Украины. В частности, СМИ сообщили о действиях Государственной аудиторской службы, которая заблокировала работу оружейного предприятия КБ "Луч".

Напоминаем, представитель ВС ВСУ Юрий Игнат рассказал о намерениях россиян нарастить выпуск дронов-камикадзе, которые используются для массированных атак по Украине. Тем временем бойцы ВСУ показали пример пуска ракеты С-200: ракету ПВО переоборудовали, чтобы бить по наземным целям противника.