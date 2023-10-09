КБ "Луч" снова обращается к власти из-за действий Госаудита: угроза всей оборонной сфере

Государственный аудит требует от предприятий оборонной промышленности вернуть доходы за выполнение заказов государства. В КБ "Луч" говорят, что эти средства позволяют разрабатывать новое оружие и продолжать работы после ударов РФ.

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Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" снова обращается к правительству и высшему политическому руководству из-за выводов и действий Государственной аудиторской службы Украины. Об этом сообщается на странице предприятия в фейсбуке.

В конце сентября ГККБ "Луч" публично обращалось к руководству государства из-за ошибочности выводов Госаудитслужбы. С 29 сентября аудиторы проводят ревизию деятельности государственного предприятия, в том числе вопрос прибыли, которые закладывается в цену производимой продукции. Заключение госаудиторов требует от Минобороны взыскать всю прибыль, которую получал КБ "Луч".

Однако на предприятии отмечают, что КБ "Луч" за прибыль, которая является оборотными средствами, может разрабатывать новые системы вооружения, ликвидировать последствия от российских ударов, релокировать производство, а также восстанавливать и заменять поврежденное оборудование. При этом размер прибыли регулируется постановлением 363 от 3 марта 2021 года, которое действует и сейчас.

"Требование Госаудитслужбы по возврату прибыли является критическим для деятельности предприятия и ставит под вопрос выживание оборонно-промышленного комплекса. Уже третья за время военного положения проверка ГАСУ вызывает удивление и отвлекает человеческие ресурсы от разработки и производства вооружения", — пишут на предприятии.

Также отмечается, что несмотря на заявление президента о разработке специального экономического режима для оборонно-промышленного комплекса, Госаудитслужба продолжает требовать изъяли ресурсы у оборонных предприятий. Постановление Верховной рады №10071 от 21 сентября "О поддержке оборонно-промышленного комплекса Украины в условиях военного положения" они трактуют так, что действуют правильно.

КБ "Луч" — это производитель и разработчик ПТРК "Сгуна", крылатых ракет "Нептун", корректируемых боеприпасов "Вільха" и других систем вооружений.

Напомним, 25 июля СМИ писали, что Украина может создавать ЗРК "СД-300", который ГККБ "Луч" представило еще в 2021 году.

20 сентября журналисты сообщили, как украинская оборонка борется с катастрофическим дефицитом людей на предприятиях.