Дефицит кадров: как украинская оборонка борется с катастрофической нехваткой людей

Сейчас для украинских конструкторов, инженеров и других специалистов есть уникальное время. Можно не только создавать оружие, но и испытывать его в реальных боевых действиях. Поэтому Украине нужна армия инженеров.

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Украинская оборонная промышленность уже не первый год не имеет достаточного количества специалистов. Полномасштабная война усилила этот дефицит. Об этом сообщает Экономическая правда.

Оборонная промышленность не просто выжила, а превратилась в конкурентную отрасль экономики. В условиях дефицита квалифицированной рабочей силы расширять штат работников довольно сложно, пишут авторы.

"С начала вторжения России мы расширили штат вдвое и испытываем нехватку опытных сварщиков брони. Мы оптимизировали процессы, чтобы привлекать меньше людей, однако все имеет предел. Если бы нам сейчас сказали еще вдвое нарастить выпуск продукции, то мы бы уперлись не только в недостаток компонентов, но и рабочих", — говорит один из работников предприятия по производству бронетехники.

Некоторым предприятиям не хватает конструкторов, которые бы создавали и совершенствовали образцы техники — это существенно тормозит разработки. "Украинская оборонная промышленность" сейчас нуждается в сварщиках, токарях, фрезеровщиках, операторах станков. Однако дефицит есть не только на производстве, но и в инновационных компаниях. Например, разработчиков БПЛА.

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Причины дефицита — демография и многолетний упадок ВПК. За последние 20-25 лет назад в Украине значительно уменьшилось количество новорожденных. Поэтому сейчас в стране наименьшее количество выпускников ВУЗов в истории. Упадок оборонного комплекса был с начала СССР. Этим пользовалась РФ и переманивала украинских инженеров.

"Преподаватели нам прямо говорили: вы можете работать в Запорожье и зарабатывать 300 долларов, а можете переехать с семьей в Россию и зарабатывать 1 тысячу долларов", — рассказывает бывший студент.

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Еще одна причина — падение престижности профессии. Талантливая молодежь искала лучшей жизни в США, Китае или РФ. Украина не предлагала конкурентных условий труда.

Полномасштабная война все изменила

Сейчас украинский ОПК начинает собирать армию инженеров. Люди имеют возможность не только разработать технику, но и испытать ее прямо в бою, чего нет на Западе. Поэтому сейчас некоторые молодые люди более охотно идут именно в оборонную промышленность, потому что хотят быть полезными государству.

Оборонные заводы часто предлагают зарплаты выше средних на рынке. Также есть осознание, что для конкуренции с частными компаниями надо обновляться. Поэтому заводы улучшают условия труда, обновляют технику, жилье, если оно было разрушено и даже готовы к удаленной работе в определенных отраслях.

Сейчас в Украину заходят компании с мировым именем BAE Systems, Baykar, Rheinmetall, поэтому будут дополнительные рабочие места и карьерные перспективы. Проблемой является то, что инженеров или слесарей мобилизуют и нет механизма, как перевести людей обратно на заводы.

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Также Украине нужно строить образование на военных рельсах, чтобы всегда иметь запас кадров. Но есть проблемы с качеством образования. По данным Центра прикладных исследований, 80% работодателей не удовлетворены качеством отечественного образования. То же самое есть и в оборонной промышленности. Например, студенты не владеют английским языком. И это можно побороть. "Укроборонпром" сотрудничает с 75 учебными заведениями. С начала полномасштабной войны каждый третий, кто прошел практику на оборонных предприятиях, там и нашел работу. Всего практику с 24 февраля 2022 года прошло 2 тысячи студентов.

Напомним, 12 июля в РФ заявили о возобновлении производства БМП-2М.