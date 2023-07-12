Оборонка РФ заявила о возобновлении производства БМП-2М, но есть нюансы

Речь может идти не о наращивании производства, а модернизации расконсервированных бронемашин, на которые устанавливают новую башню.

Related video

Российские СМИ восторженно заявили о достижениях "Курганмашзавода", который якобы с опережением графика и в ускоренном темпе отгрузил очередную партию боевых машин пехоты в рамках гособоронзаказа. Однако обозреватели Defence Express обратили внимание, что о наращивании производства речь может не идти, так как партии БМП-2М могли снять с консервации.

В частности, агентство РИА 11 июля опубликовала новость о досрочном выполнении заказа Минобороны РФ по поставкам БМП-3 и модернизированным БМП-2М с боевым модулем "Бережок". Сообщалось, что только за первое полугодие 2023 были закрыты все контракты, которые по срокам закрывались в ноябре. Для производства ударными темпами бронемашин "Курганмашзавода", входящий в состав "Ростеха", перешел на 6-дневную рабочую неделю с 12-часовым рабочим днем.

В то же время относительно БМП-2М все не совсем прозрачно, поскольку в одних источниках говорится о модернизированных машинах, а в других о "капитально отремонтированных", отметили обозреватели.

БМП-2М с модулем ПТРК "Атака"

Кроме того тот, факт что, речь идет о БМП-2М с боевым модулем "Бережок", может свидетельствовать об отказе "Курганмашзавода" от собственной модернизации под ПТРК "Атака".

"Курганмашзавод", похоже, решил отказаться от собственного варианта модернизации БМП-2М под ПТРК "Атака", чтобы не потерять заказ от Минобороны РФ", — пояснили авторы публикации.

БМП-2 с модулем "Бережок"

БМП-2М отличается от базовой версии только башней, на которой дополнительно установлены четыре ПТРК "Корнет". Следовательно, чтобы в названии появилась буква "М" российским оружейникам нужно лишь расконсервировать запасы старых машин и заменить в них башню.

"Чтобы производить "капитально отремонтированные" или "модернизированные" БМП-2М на мощностях того же "Курганмашзавода", россиянам придется использовать машины преимущественно именно из баз хранения", — полагают обозреватели.

Если для производства модернизированных БМП-2М нужно лишь установить на старые шасси новую башню, тогда становится понятным, каким образом оборонное предприятие закрывает контракты с опережением графика.

Ранее мы писали, как украинские защитники сумели захватить вражескую БМП-2. Бойцы Отдельной бригады территориальной обороны города Днепр вытащили тягачом из-под носа у россиян бронемашину, которая была брошена при отступлении.