Оборонка РФ заявила про відновлення виробництва БМП-2М, але є нюанси

Йдеться не про нарощування виробництва, а про модернізацію розконсервованих бронемашин, на які встановлюють нову башту.

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Російські ЗМІ захоплено заявили про досягнення "Курганмашзаводу", який нібито з випередженням графіка і в прискореному темпі відвантажив чергову партію бойових машин піхоти в рамках держоборонзамовлення. Однак оглядачі Defence Express звернули увагу, що про нарощування виробництва може не йтися, оскільки партії БМП-2М могли зняти з консервації.

Зокрема, агентство РІА 11 липня опублікувало новину про дострокове виконання замовлення Міноборони РФ на поставку БМП-3 і модернізованих БМП-2М з бойовим модулем "Бережок". Повідомлялося, що тільки за перше півріччя 2023 року було закрито всі контракти, які за термінами закривалися в листопаді. Для виробництва ударними темпами бронемашин "Курганмашзавод", що входить до складу "Ростеха", перейшов на 6-денний робочий тиждень із 12-годинним робочим днем.

Водночас щодо БМП-2М усе не зовсім прозоро, оскільки в одних джерелах ідеться про модернізовані машини, а в інших — про "капітально відремонтовані", зазначили оглядачі.

БМП-2М з модулем ПТРК "Атака"

Крім того той факт, що йдеться про БМП-2М з бойовим модулем "Бережок", може свідчити про відмову "Курганмашзаводу" від власної модернізації під ПТРК "Атака".

"Курганмашзавод", схоже, вирішив відмовитися від власного варіанту модернізації БМП-2М під ПТРК "Атака", щоб не втратити замовлення від Міноборони РФ", — пояснили автори публікації.

БМП-2 з модулем "Бережок"

БМП-2М відрізняється від базової версії лише баштою, на якій додатково встановлено чотири ПТРК "Корнет". Отже, щоб у назві з'явилася літера "М", російським зброярам потрібно лише розконсервувати запаси старих машин і замінити в них башту.

"Щоб виробляти "капітально відремонтовані" або "модернізовані" БМП-2М на потужностях того ж "Курганмашзаводу", росіянам доведеться використовувати машини переважно саме з баз зберігання", — вважають оглядачі.

Якщо для виробництва модернізованих БМП-2М потрібно лише встановити на старі шасі нову башту, тоді стає зрозумілим, яким чином оборонне підприємство закриває контракти з випередженням графіка.

Раніше ми писали, як українські захисники зуміли захопити ворожу БМП-2. Бійці Окремої бригади територіальної оборони міста Дніпро витягли тягачем з-під носа в росіян бронемашину, яка була кинута під час відступу.