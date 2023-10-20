Gripen vs F-16. Лучше ли шведские истребители за американские для войны в Украине

В СМИ недавно написали, что Швеция рассматривает возможность поставки Украине истребителей Gripen. Украинские летчики уже прошли ознакомительную подготовку на них, поэтому потенциально у Воздушных сил будут сразу две модели западных самолетов: F-16 и JAS-39.

Воздушные силы Украины имеют в своем арсенале только советскую авиацию: истребители МиГ-29 и Су-27, бомбардировщики Су-24 и штурмовики Су-25. США предоставили разрешение передать Украине западные истребители 4 поколения F-16. Однако по данным СМИ, Швеция тоже может передать отечественные самолеты JAS-39 Gripen. Фокус разобрался, в чем разница между F-16 и Gripen, а также какие возможности имеют шведские машины.

Швеция среди тех стран, которая производит истребители 4 поколения. По открытым данным, всего было изготовлено 247 самолетов в различных модификациях. В середине сентября министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что украинские летчики завершили ознакомительную подготовку на JAS-39.

На что способен шведский Gripen

SAAB JAS-39 Gripen — это шведский многоцелевой истребитель 4 поколения. Разработку самолета SAAB начала в 1979 году. Среди требований военных было:

высокая маневренность, чтобы противостоять советским истребителям;

возможность базирования на минимально оборудованных аэродромах;

возможность взлета и посадки с автострад.

Неприхотливость к взлетно-посадочной полосе объясняется тем, что в случае боевых действий Швеция должна рассредоточить самолеты по всей стране. А импровизированными аэродромами будут обычные автострады.

JAS-39 расшифровывается как истребитель/штурмовик/разведчик, то есть это многофункциональный однодвигательный самолет. Существует несколько версий модернизации самолета. Пока неизвестно, какую из модификаций могут передать Украине. Самая современная JAS-39E/F по характеристикам сравнима с современным F-16V Block 70/72. Однако если ВСУ получат менее современные JAS-39C/D, то они будут схожи с F-16 Block 50/52, которые получит Украина. Даже версия JAS-39A/B будет лучше украинских советских истребителей.

JAS-39 Gripen

Разработчики SAAB учли требования Минобороны, поэтому самолет действительно неприхотлив для взлетно-посадочной полосы и межполетное обслуживание происходит довольно быстро и минимальными усилиями. Достаточно одного техника и пяти срочников с минимальными навыками, чтобы обслужить самолет и вернуть его в бой. Также ему достаточно 800 метров, чтобы приземлиться.

Вооружение JAS-39 Gripen

Gripen имеет 7 или 10 мест крепления для вооружения. Также одноместная версия имеет 27-мм пушку Mauser BK27 с боекомплектом на 120 снарядов. Двухместные борта его не имеют. Самолет способен поднимать до 5000 кг полезной нагрузки. В целом вооружение выглядит следующим образом:

ракеты ближнего боя AIM-9L и IRIS-T;

ракета средней дальности AIM-120;

ракета большой дальности Meteor;

противокорабельная ракета Rbs-15F;

тактические крылатые ракеты KEPR-150 и 350;

управляемые AGM-65 Maverick;

управляемые авиационные бомбы с лазерным наведением.

JAS-39 Gripen имеет 7 креплений для вооружения

Также самолет может нести обычные неуправляемые авиабомбы или ракеты. В зависимости от потребностей заказчика, самолет может стать носителем и других ракет или бомб.

Стоит отметить, что версии самолета A/B, C/D и E/F отличаются между собой радарами, авионикой и другими техническими характеристиками. По сути, это влияет на то, как далеко и насколько быстро самолет найдет цель на радаре, наведется на нее, и какой ракетой поразит.

Чем отличается F-16 от JAS-39 Gripen от JAS-39 Gripen

F-16 — это американский истребитель, который производит Lockheed Martin. Если количество произведенных Gripen исчисляется сотнями, то количество изготовленных F-16 тысячами. Поэтому в долгосрочной перспективе больше шансов, что F-16 проживет дольше. Оба самолета являются боевыми платформами, которые можно модульно модернизировать. Если сравнить F-16 в первых версиях и в последней Block 70/72, то это два кардинально разных по возможностям истребителя.

Глобально самолеты имеют схожие цели и характеристики. Друг против друга они ни разу не воевали, однако были совместные тренировки.

JAS-39A Gripen

Бывший бортинженер Воздушных сил Швеции Стефан Энглунд говорит, что во время учений Red Flag 2006 в маневрах участвовали JAS-39A Gripen и F-16 Block 50.

"Один летчик Gripen сбил пять F-16 Block 50+ во время ближнего воздушного боя на Аляске во время учений. При этом Gripen не проиграли ни одного воздушного боя и не провалили ни одной миссии. Это был единственный истребитель, который совершил все запланированные старты, в то время, как другие сидели на земле и ждали улучшения погоды", — рассказал Энглунд.

F-16 (передний план), Gripen (посередине) и F/A-18 Hornet

Gripen считают одним из недооцененных истребителей. Он имеет определенные преимущества над F-16: меньшая нагрузка на крыло, меньшее лобовое сопротивление, возможность достижения сверхзвуковых скоростей на сухой тяге при полной загрузке оружием. Помимо этого, он прост в обслуживании и неприхотлив к аэродромам.

Преимущества F-16 заключаются в лучшем показателе отношения тяги к весу, лучшей авионике и массовости производства. Нет проблем с его обслуживанием. Также есть большой опыт применения самолетов в боевых действиях. Американский истребитель более маневренный и ловкий, а также экономнее Gripen.

Оба истребителя могут выполнять многофункциональные задачи: уничтожать корабли, системы ПВО, вражеские самолеты, бомбить вражеские позиции или технику, сбивать некоторые типы ракет или дронов. Поэтому в случае Украины многое будет зависеть от того, какое вооружение получат самолеты, и какое обучение пройдут летчики.

Как пишут на Defence Street, F-16 и JAS-39 являются самолетами 4+ поколения. Gripen имеет продвинутые датчики, а F-16 лучшую маневренность. Выбор должен зависеть от конкретных потребностей военных и ресурсов, которые имеет страна.

Сравнение размеров F-16 и JAS-39: