Хотел "денацифицировать" Украину: чиновника Черкасского ТЦК отправили в тюрьму, — СБУ (видео)

По информации следствия, с первых дней вторжения осужденный распространял российскую пропаганду о том, что необходимо уничтожить "бандеровцев". Также он оправдывал ракетные удары ВС РФ по Украине.

В Черкасской области чиновник из территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) призывал провести полную "денацификацию" Украины. Теперь он получил срок. Об этом сообщает Служба безопасности Украины в социальных сетях 19 октября.

По информации следствия, решением суда мужчина получил 2 года тюремного заключения из-за антиукраинской агитации, которая играла на пользу России. Он использовал нарративы пропаганды Кремля.

"С начала полномасштабного вторжения чиновник активно агитировал поддерживать политику агрессора и планировал способствовать врагу в войне против нашего государства в случае захвата региона. Также призвал "денацифицировать" Украину и уничтожить "бандеровцев", — говорится в сообщении.

Отдельно в СБУ отметили, что свои взгляды он пытался распространять среди своего окружения, в том числе и коллег в ТЦК и СП. Соответственно, военные преступления ВС РФ в Буче и других мирных городах Украины он отрицал, но вот ракетные обстрелы и убийства гражданских лиц регулярно оправдывались.

На основании этих доказательств суд признал чиновника из Черкасского ТЦК и СП виновным по ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса.

Ему назначили наказание в виду двух лет лишения свободы.

Напомним, 17 октября в СБУ сообщили, что мобилизованный нацгвардеец сливал России секретную информацию. Свою активность он проявлял в сетевых интернет-играх, благодаря чему спецслужбы и обнаружили его. Там мужчина оставлял периодически свои антиукраинские комментарии.